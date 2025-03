Cassazum homenageia mulheres associadas em grande estilo

A programação festiva realizada pela Diretoria do Cassazum, por meio do Departamento Social e Cultural em homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”, foi revestida num acontecimento inusitado, a nível do sucesso, sobretudo com respeito à organização, com impecável recepção no atendimento oferecido gratuitamente para mulheres associadas e outras que prestigiaram o evento a convite dos familiares das associadas.

Todos enalteceram a beleza da programação, sem falar nas palestras importantes realizadas por gente capacitada nos assuntos destinados exclusivamente às mulheres, que culminaram com elogios para a presidente Heloísa Helena, que não mediu esforços para proporcionar a programação pela data magna em prol das guerreiras vinculadas à agremiação militar.

“A diretoria do Cassazum trabalhou com entusiasmo para realizar essa beleza de acontecimento direcionado às nossas mulheres associadas pela grande data, onde as guerreiras recebem homenagens merecidas e o Cassazum está nesse ciclo homenageando as associadas e também nossas funcionárias que trabalham com seriedade em seus setores especializados com muito entusiasmo para nossa alegria e por isso participam desse “Café da Manhã”, merecidamente proporcionado pela nossa diretoria”, disse Heloísa Helena, ao lado dos diretores Charles, Ronaldo e Paulo Lopes.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar