CSA humilha a Tuna com goleada. Clube paraense dá adeus melancólico à Copa do Brasil no Estádio Rei Pelé.

A Tuna Luso Brasileira se despediu da Copa do Brasil na noite dessa quinta-feira, 13, ao ser derrotada no Estádio Rei Pelé pelo CSA, em Maceió, Estado de Alagoas. Foram 5 a 0, numa noite em que os jogadores da Cruz de Malta só se espertaram no segundo turno, quando já estavam levando 4 a 0. Os lusos ainda chegaram duas vezes com perigo à trave adversária, mas a defesa montou uma verdadeira barreira. Para aliviar o vexame, o clube belenense retorna para casa com 40% do faturamento da bilheteria.

Agora, na Copa do Brasil, resta apenas o Paysandu, que ainda enfrenta a Copa Verde e o Campeonato Paraense, em preparação para o Brasileiro Série B. O Remo foi eliminado também na segunda-fase, na terça-feira, 11, derrota esta que custou a cabeça do técnico Rodrigo Santana.

Com a eliminação da Copa do Brasil, restam à Cruz de Malta, o Campeonato Paraense e o Campeonato Brasileiro. A Tuna esperava, ontem, repetir o feito da primeira fase, quando faturou mais de R$ 1 milhão. Caso tivesse vencido o CSA, voltaria para casa com R$ 2.315.250,00 na bolsa. Ficam o sonho e as lições, na esperança de dar a volta por cima e lutar para avançar mais no próximo ano.

Da Redação/Imagem: TLB