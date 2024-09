Cenário eleitoral em Belém segue incerto e esquerda tem dificuldades, analisa jornalista

Os candidatos Éder Mauro, Igor Normando e Edmilson Rodrigues seguem em disputa pela Prefeitura de Belém. O último levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas sobre a disputa pela Prefeitura de Belém, na semana passada, apontou para um empate técnico entre os candidatos Delegado Éder Mauro (PL), que tem 28,6% das intenções de voto, e Igor Normando (MDB), que aparece com 23,4%. Eles estão empatados por causa da margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência está o atual prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues (Psol), com 12,7%, que também empata tecnicamente com os candidatos Thiago Araújo (Republicanos), com 8,2%, e Jefferson Lima (Podemos), que tem 6,1%.

Nesta pesquisa, 710 eleitores foram ouvidos entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro. Sobre o cenário da disputa eleitoral em Belém, o programa Central do Brasil de segunda-feira (09/09) conversou com Helena Saria, jornalista e mestra em Ciência Política.

Saria avalia que Edmilson Rodrigues enfrenta obstáculos para conseguir se reeleger, que passam pela dificuldade de governar o município. “É uma prefeitura ligada à esquerda, a Câmara de Vereadores em Belém tem maioria de centro e de direita, então isso também acaba se revelando como pouco apoio no Legislativo e normalmente é sempre uma quantidade grande de variáveis que determina isso.”

Ainda assim, o cenário é incerto, segundo ela. “No caso do Edmilson, o que eu posso dizer é que a campanha está na rua, tem três candidatos que estão muito próximos e eu acredito que até a última semana ainda está incerto. Não chegamos nem na metade, então daqui para lá ainda tem bastante chão.”

Já os candidatos delegado Éder Mauro e Igor Normando são conhecidos do eleitorado de Belém. Éder Mauro é delegado de polícia, já concorreu à prefeitura da capital paraense em 2016 e soma três gestões como deputado federal. “Ele é uma pessoa que tem um perfil de direita, mais ligado ao bolsonarismo, então tem ali o eleitorado dele que vota historicamente na direita.”

Igor Normando é do partido ligado ao governador do estado, Helder Barbalho, que tem uma aprovação muito alta, diz a jornalista. “É um gestor muito produtivo, já foi vereador, hoje é deputado estadual, nos últimos dois anos passou a ser secretário de Articulação Cidadania do Governo do Estado, à frente de um projeto chamado Usinas da Paz, que chega na periferia, é uma ação de cidadania forte aqui, muito copiada inclusive, então ele estava mais na linha de frente e aparecendo mais.”

Belém receberá a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) no ano que vem. Com isso, a pauta do meio ambiente e do clima já está em destaque na cidade. “Aparece como um tema, a cidade está um canteiro de obras, tem muita obra em andamento da prefeitura, do governo federal, dos recursos que estão vindo por conta da COP. Então o meio ambiente já aparece muito mais como um tema que permeia toda a discussão do que, propriamente, porque Belém, como prefeitura, teria a prerrogativa de desenvolver alguma ação no que diz respeito à organização da COP.”

Fonte Brasil de Fato/Imagens: Reprodução