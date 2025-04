Cidades – Feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes terá tempo instável, aponta Semas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), por meio do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH), informa a previsão do tempo para este feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes, entre os dias 18 e 21 de abril. Os dias serão marcados por tempo instável e chuvas isoladas previstas para diversas regiões do Pará, especialmente no final de semana.

“É importante lembrar que grande parte do Pará ainda está no período chuvoso, conhecido popularmente como ‘inverno amazônico’, caracterizado pelo maior quantitativo de chuvas em diversas regiões do estado. Por isso, é importante ficar atento à previsão para se programar a fim de evitar intercorrências”, afirma o coordenador do NHM da Semas, Antonio Sousa.

Na Região Metropolitana de Belém (RMB) e, no nordeste paraense, a Sexta-feira Santa (18) terá manhã de sol com poucas nuvens, passando a parcialmente nublado a nublado ao longo do dia, com chuvas localizadas à tarde e à noite.

O sábado, 19, seguirá a tendência de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva entre o final da manhã e à tarde. O domingo (20) será marcado por instabilidade, com céu nublado e chuvas isoladas. Já na segunda-feira (21), há previsão de chuvas leves a moderadas na Região Metropolitana e de chuvas com trovoadas no nordeste paraense.

No sudeste paraense, na sexta-feira, 18, e no sábado, 19, o tempo irá variar entre céu claro e nublado, com chuvas localizadas, principalmente nos municípios da porção norte. O domingo, 20, será instável, variando na região entre sol com poucas nuvens e céu encoberto, com previsão de chuvas que podem ser acompanhadas de trovoadas isoladas. Na segunda-feira, 21, o tempo continuará com chuvas isoladas.

Na parte sudoeste paraense, na sexta-feira, 18, o dia começará com sol e poucas nuvens, com chuvas localizadas à tarde. O sábado, 19, manhã de céu com poucas nuvens passando a parcialmente nublado com curtos período nublado à tarde e à noite. Previsão de chuvas rápidas e isoladas à tarde. O domingo, 20, trará instabilidade e chuvas entre o fim da manhã e à noite. A segunda-feira, 21, seguirá com tempo nublado e chuvas leves a moderadas.

No Baixo Amazonas, Calha Norte e Marajó o sol será predominante na sexta-feira, 18, com nuvens e chuvas rápidas em áreas isoladas à tarde. O sábado, 19, terá tempo parcialmente nublado, com chuvas isoladas no período da tarde. O domingo, 20, será de tempo instável em ambas as áreas. No Baixo Amazonas e Calha Norte, a chuva isolada começa no fim da manhã e se estende pela tarde e início da noite. Já no Marajó, o tempo deverá ser ainda mais carregado, com pancadas de chuva e trovoadas. A segunda-feira, 21, terá céu nublado a nublado com chuvas isoladas à tarde e noite.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias