Museu Goeldi celebra Abril Indígena com palestras, cultura e saberes ancestrais

Em homenagem ao Abril Indígena, o Museu Paraense Emílio Goeldi promove uma programação especial que une ciência, tradição e cultura dos povos originários. As atividades acontecem entre os dias 16 e 21 de abril, no Campus de Pesquisa e no Parque Zoobotânico, com foco em palestras, práticas culturais e valorização dos saberes indígenas.

A programação começa nesta quarta-feira (16), no Campus de Pesquisa (Avenida Perimetral, 1901), com a palestra do cineasta indígena Pat-i Bepbere Kayapó, da aldeia de A’Ukre (Terra Indígena Kayapó). No dia seguinte (17), estão previstas duas atividades: uma palestra sobre a botânica dos povos indígenas, com a participação de pesquisadores e representantes do povo Kayapó, e uma oficina prática de plantio de espécies amazônicas tradicionais.

No sábado (19), a celebração continua no Parque Zoobotânico, na Avenida Magalhães Barata, com duas palestras no auditório Eduardo Galvão. A primeira aborda as línguas dos povos originários e marca o lançamento do site Dicionários Multimídia, coordenado pela Dra. Ana Vilacy. A segunda explora as identidades indígenas na Belle Époque, com o Dr. Márcio Couto.

Funcionamento especial

Em razão do feriado da Semana Santa, o Parque Zoobotânico funcionará em horário diferenciado. Nos dias 16 e 17, o atendimento será das 9h às 13h. Na sexta-feira (18), o museu estará fechado. Já no fim de semana (19 e 20) e na segunda-feira (21), o espaço abrirá normalmente, também das 9h às 13h.

O ingresso custa R$ 3,00, com direito à meia-entrada para estudantes e jovens de baixa renda mediante apresentação dos documentos exigidos. Crianças de até 12 anos incompletos, idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e profissionais da educação têm entrada gratuita ou desconto especial.

Programação completa:

Campus de Pesquisa

Avenida Perimetral, 1901

16/04 – Quarta-feira

14h30 – Palestra “A câmera é nossa arma: os desafios atuais para os Mebêngôkre-Kayapó”, com Pat-i Bepbere Kayapó.

Por: Thays Garcia

Imagem: Instagram Emilio Goeldi