Circuito Mulheres de Valor inspira reflexão e autonomia financeira no Agosto Lilás

Com emoção, reflexão e muita troca de experiências, o Circuito Mulheres de Valor: autonomia financeira para romper ciclos reuniu várias mulheres na última terça-feira (26), de agosto, em Belém (Pará), no Centro de Inovação e Cooperação Social “Antônio”.

A iniciativa, promovida pelo Comitê Mulher da cooperativa Sicoob Coimppa, integrou a programação do Agosto Lilás – campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher e celebrou ainda o Dia Estadual do Cooperativismo Feminino.

O evento contou com um circuito de palestras no qual o primeiro tema abordado foi pela conselheira Gabrielle Maués, ressaltando A violência patrimonial, que segundo a Lei Maria da Penha, refere-se a qualquer conduta que envolva a subtração, destruição ou retenção de bens, documentos, recursos financeiros ou instrumentos de trabalho da vítima, situações cotidianas naturalizadas, como sútil que pode ser confundida com cuidado ou zelo por parte do agressor. Num segundo momento a psicóloga Yasmin Santos, falou sobre a importância da saúde mental e seu bem estar, considerando idéias mais abrangentes que foram os hábitos físicos, biológicos e comportamentais. Encerrou com a diretora de negócios – Danielle Santos, com a temática: liberdade, consciência e escolhas. Além, do Por que falar de dinheiro é um ato de poder? O destaque do espaço cuidar das finanças também é cuidar de si, que ofereceu dicas práticas de organização financeira e mostrou que autonomia econômica é um pilar essencial para a liberdade das mulheres.

Com atividades acessíveis e dinâmicas, o evento mostrou como a educação financeira pode ser uma ferramenta de libertação e um caminho para romper fases de dependência.

De forma leve e acolhedora, o circuito reforçou que denunciar é fundamental, mas que construir independência financeira é estratégico para romper períodos de violência.

O evento também destacou os canais de denúncia – Disque 180 e 190, disponíveis 24 horas – e reafirmou o compromisso da cooperativa Sicoob Coimppa com o cooperativismo feminino, a cidadania e a justiça social.

Assim, o Circuito Mulheres de Valor deixou uma mensagem clara: quando mulheres se fortalecem financeiramente, conquistam não apenas autonomia econômica, mas também voz, segurança e liberdade para escrever novos capítulos de suas histórias, traduzindo

“Valor em Palavras”.