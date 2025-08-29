Vídeo: funcionário de supermercado mata cliente negro com tiro após briga por animal no ABC

Um funcionário de um supermercado em Santo André, na Grande São Paulo, atirou na barriga de Felipe de Oliveira. A família da vítima afirma que o artesão foi vítima de racismo, ressaltando que não havia sinalização no local proibindo a entrada de animais.
Felipe de Moraes de Oliveira, um artesão de 29 anos, foi morto a tiro por um funcionário do supermercado Loyola, em Santo André, na Grande São Paulo. O crime, ocorrido na terça-feira (26), foi registrado por câmeras de segurança e ganhou grande repercussão. A família da vítima acusa o funcionário de racismo, já que não há placas no local que proíbam a entrada de animais.
A briga começou quando Felipe tentou entrar no estabelecimento com sua cadela, Zuri. Imagens sem áudio mostram uma discussão entre o artesão e um funcionário, que estava no caixa. Em um momento, Felipe coloca a cadela no chão e se aproxima do homem, que saca uma arma. O cliente levanta a camisa para mostrar que estava desarmado.
Apesar da tentativa de outro funcionário em separar os dois, a discussão continua. Felipe tenta chutar o homem, que atira em sua barriga. As imagens não mostram, mas após ser atingido, Felipe ainda conseguiu prender sua cadela e buscar ajuda em uma farmácia vizinha, onde foi encontrado morto pela Polícia Militar.
O funcionário do supermercado se entregou e foi preso em flagrante por homicídio. Sua identidade não foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A defesa dele não foi encontrada e a arma usada no crime não foi entregue à polícia.
Em nota, a Bancada Feminista do PSOL solicitou ao Ministério Público que investigue o caso como racismo estrutural e pediu o fechamento do supermercado. O estabelecimento, que foi pichado com a frase “+1 Assassinato. Justiça já”, ainda não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. O caso segue em investigação.
Se inscreva no canal:
Foto Reprodução redes sociais