Obras de ampliação da Subestação Castanhal atingem 80% e preparam município para um futuro com mais energia e desenvolvimento

Modernização da rede elétrica garantirá mais qualidade e segurança no fornecimento para a cidade.

As obras de ampliação e modernização da Subestação Castanhal, um projeto estratégico para o desenvolvimento da região nordeste do estado, alcançaram a marca de 80% de avanço. O investimento da Equatorial Pará dobrará a capacidade de fornecimento de energia e prepara a infraestrutura elétrica do município para um novo patamar de qualidade.

A principal mudança é a elevação para 138 mil volts (138 kV), um sistema de alta tensão que funciona como uma via expressa para a eletricidade, permitindo transportar mais energia de forma eficiente e segura. Após a conclusão, a obra beneficiará diretamente os quase 100 mil clientes residenciais, comerciais e industriais.

A ampliação da subestação é uma resposta da distribuidora ao crescimento contínuo de Castanhal, conhecida como “Cidade Modelo”. Com a nova estrutura, o sistema elétrico terá maior capacidade para atender à demanda crescente, suportando a expansão de novos empreendimentos, fortalecendo o comércio local e garantindo mais conforto e segurança para a população.

José Carlos Porpino, Superintendente Regional da Equatorial Pará, destaca a importância da obra para o futuro do município. “Castanhal é uma cidade pólo vital para o Pará e precisa de uma infraestrutura energética que acompanhe seu dinamismo. Esta obra de grande porte não atende apenas a uma necessidade atual, mas prepara o município para as próximas décadas. Estamos garantindo a energia de qualidade que a população merece e a confiabilidade que as empresas precisam para continuar investindo, gerando emprego e renda na região”, pontuou.

A iniciativa em Castanhal segue um cronograma de grandes investimentos da Equatorial Pará em todo o estado. Recentemente, a subestação de Salinópolis, no litoral paraense, também foi integrada ao sistema de 138 kV. A modernização da subestação do município do litoral paraense, já demonstra resultados positivos, especialmente para o setor de turismo, garantindo um fornecimento de energia mais estável durante a alta temporada e suportando a expansão da rede hoteleira e de serviços, o que se traduz em mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população e para o turistas que frequentam a cidade.

O que é 138 kV e quais os seus benefícios?

Para entender melhor o funcionamento da rede distribuição em alta tensão, o Gerente de Obras e Manutenção, Janilson Sampaio, explicou como funciona o processo.

“Dentro do setor elétrico, a tensão é como a pressão da água em um cano. Quanto maior a “pressão” (tensão), mais energia pode ser transportada por longas distâncias de forma eficiente. O sistema de 138.000 volts, ou 138 kV, é considerado uma linha de alta tensão, fundamental para a distribuição de grandes blocos de energia entre cidades e regiões”, exemplificou Janilson.

Para a população, os benefícios de ter uma rede de 138 kV são significativos:

Maior confiabilidade: Sistemas de alta tensão são mais seguros e menos suscetíveis a falhas, o que resulta em um fornecimento de energia mais estável e com menos interrupções.

Qualidade da Energia: A elevação da tensão ajuda a reduzir perdas de energia durante o transporte, garantindo que a eletricidade chegue com melhor qualidade às residências, comércios e indústrias, protegendo equipamentos elétricos.

Suporte ao Crescimento: Uma rede de 138 kV possui maior capacidade para “transportar” energia. Isso é essencial para áreas em crescimento, como Castanhal, pois permite a conexão de novos bairros, indústrias e grandes empreendimentos sem sobrecarregar o sistema.

Desenvolvimento Econômico: A disponibilidade de energia de alta qualidade e confiabilidade é um fator decisivo para a atração de novas empresas, que necessitam de um fornecimento estável para suas operações, fomentando assim a economia local e a geração de empregos.