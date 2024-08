CÍRIO 2024 – Diretoria da Festa realiza o sorteio das escolas que conduzem os carros de promessas da grande romaria

Nesta quinta-feira, 29, a partir das 19h, no Auditório Dom Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza uma reunião em que serão sorteadas as escolas que acompanharão os carros de promessa no Círio 2024. Este ano, 36 escolas foram convidadas. Todos os anos, as escolas de ensino médio conduzem estes carros e prestam apoio aos promesseiros durante a grande procissão do Círio. “Muitos não sabem que no início da procissão de domingo saem os carros de promessas, conduzindo a romaria e que são conduzidos por estudantes. Desde às 4 da manhã, esses carros já começam a ser alinhados ao longo da avenida Presidente Vargas, com os alunos de cada escola responsável, aguardando a chegada da procissão”, afirma Antônio Sousa, diretor de procissões.

As escolas voltam a se reunir com a DFN no dia 21 de setembro para a “formação dos alunos das escolas”, momento importante para o fechamento da preparação dos estudantes. A programação está agendada para às 15h, na Casa de Plácido.

Desde 2021, a procissão passou a ter 14 carros, com a introdução do Carro da Saúde. Mas as escolas conduzem apenas 10 carros, pois os quatro Carros dos Anjos são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré. Completam o conjunto de carros do Círio de Nazaré, além da Berlinda: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família e o Carro da Saúde.

O CÍRIO 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Texto e imagem: Rosana Pinto – Ascom DFN