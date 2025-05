Maio Amarelo: mais de 500 colisões de carros contra postes foram registradas no primeiro trimestre de 2025 no Pará

De acordo com Levantamento da Equatorial, número representa um aumento de 19% em comparação ao mesmo período do ano passado.

No mês da campanha do Maio Amarelo, que tem o objetivo de conscientizar motoristas e pedestres sobre cuidados no trânsito, a Equatorial Pará realizou um levantamento do número de colisões de veículos contra postes no estado. Somente no primeiro trimestre de 2025, 559 ocorrências dessa natureza foram registradas pela distribuidora. O número representa um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passando, quando tiveram 468 casos.

Neste ano, de janeiro a março, os municípios com os maiores índices são Belém, com 41 registros; Parauapebas, com 26; Santarém com 25; Redenção com 21 e Altamira com 20.

Os acidentes podem acontecer por diversos fatores, como: excesso de velocidade, más condições das vias, estado de embriaguez do motorista, sonolência do condutor, falhas mecânicas e até mesmo pela utilização de celular enquanto o motorista dirige.

A Equatorial Pará tem alertado os condutores sobre os perigos e riscos com a rede elétrica. Por consequência do impacto da batida, além dos ferimentos sérios aos ocupantes dos veículos – e acidentes com vítimas fatais – pode ocorrer falta de energia nas residências e comércios.

De acordo com o executivo de Segurança da Equatorial Pará, Elton Lucena, as colisões de veículos contra postes, os abalroamentos, também podem ocasionar acidentes ainda maiores, com choques e incêndios.

“Além da destruição da estrutura do poste, os cabos energizados podem cair em cima dos veículos e causar descargas elétricas. Em outras situações, o contato dos cabos energizados com o veículo pode provocar incêndios, o que coloca em risco tanto a vida de quem está dentro do veículo quanto de quem está do lado de fora nas ruas”, explica Elton.

Orientações

Quando ocorrer a batida de um veículo contra um poste e a rede elétrica for danificada, algumas medidas de segurança devem ser seguidas a fim de evitar danos maiores. O executivo de Segurança destaca que ninguém deve se aproximar de fios e cabos partidos ou caídos e que não toquem em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica.

“Em caso de ocorrências dessa natureza, que envolvam a rede elétrica, a recomendação é que a população entre em contato por meio da Central de Atendimento da Equatorial Pará através do 0800 091 0196 e informe o local com ponto de referência”, orienta Elton.

Ressalta-se também que, caso a vítima esteja dentro de um veículo e o cabo caia e permaneça sobre ele, deve-se acionar e aguardar socorro do Corpo de Bombeiros.

Prejuízos

O gerente do Centro de Operações da Equatorial Pará, Marcelo Costa, que coordena a área que recebe as ocorrências de falta de energia, destaca que com os abalroamentos, há um impacto financeiro, com a troca do poste e demais manutenções necessárias, que podem ser pagas pelos motoristas.

“É fundamental que os condutores redobrem a atenção para evitar esse tipo de ocorrência, que gera prejuízos e pode ter consequências legais. Quando há quebra da estrutura e rompimento de fiação, o custo mínimo de material e serviço é superior a R$ 4 mil”, ressalta.

De acordo com o Artigo 927 do Código Civil, quem, por ato ilícito, causar danos a terceiros, fica obrigado a repará-los. Dessa forma, o valor total dos reparos e os danos a outras pessoas devem ser pagos pelo motorista, que pode ser acionado judicialmente.