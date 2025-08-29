Setembro Verde”: Pará lança campanha no Mangueirão para conscientizar sobre doação de órgãos e tecidos

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e da Central Estadual de Transplantes (CET), lançou nesta quinta-feira (28), no Estádio Olímpico do Pará o Mangueirão a campanha Setembro Verde, voltada à conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. A abertura aconteceu durante a partida entre Remo e Criciúma, quando a equipe da CET fez uma volta olímpica com faixas educativas, e o telão exibiu a mensagem: “Doar é semear uma nova vida”.

A campanha tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a importância desse gesto que salva vidas e estimular o diálogo aberto dentro das famílias sobre a doação. Segundo o coordenador da CET, Dr. Alfredo Abud, apesar dos avanços recentes, os números ainda estão abaixo da real demanda. Entre setembro de 2024 e agosto de 2025, foram registradas 232 notificações de morte encefálica 180 elegíveis para doação, mas apenas 55 doadores efetivos, devido a 77 recusas familiares, o que corresponde a cerca de 58%.

Nos primeiros meses de 2025 (janeiro a julho), o Pará realizou 266 transplantes: 205 de córnea, 36 de rins, 16 de medula óssea, seis de fígado e três osteomusculares, demonstrando crescimento em relação ao ano anterior. A descentralização dos procedimentos também avança, com hospitais regionais agora capacitados para identificar potenciais doadores.

A campanha Setembro Verde está programada para durar até o final de setembro, com ações diversas incluindo palestras, cursos, mobilizações em grandes eventos esportivos, além de atividades educativas em hospitais e unidades de saúde em várias regiões do estado. Alguns destaques da programação incluem: aulão no início do mês, mobilizações nos jogos do Remo e do Paysandu, simpósio em Belém e ações públicas em parques e praças.

Para o coordenador Dr. Alfredo Abud, é essencial que o tema seja discutido dentro de casa. “Temos capacidade técnica para identificar doadores, mas sem o consentimento da família o transplante não acontece”, afirmou. “É preciso que essa conversa ocorra em família a doação de órgãos é um ato de solidariedade que pode transformar vidas”.

