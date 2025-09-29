domingo, setembro 28, 2025
Ônibus de clube mineiro pega fogo durante volta de jogo e fica destruído

Jogadores e integrantes da comissão técnica retornavam de jogo contra o Juventus de Minas Novas, em jogo válido pela Segunda Divisão

Igor Varejano, da Itatiaia

O ônibus que transportava a delegação do Paracatu Esporte Clube sofreu uma pane elétrica e pegou fogo na madrugada deste domingo (28). O incidente ocorreu no trecho entre Curvelo e Luizlândia do Oeste. Felizmente, não houve feridos.

Jogadores e comissão técnica retornavam de Minas Novas, após o empate em 1 a 1 com o Juventus, em partida válida pela Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

De acordo com nota oficial divulgada pelo clube, o veículo apresentou uma falha mecânica antes do incêndio.

“Na madrugada deste sábado para domingo, durante o retorno da delegação de Minas Novas, após a partida contra o Juventus de Minas Novas, o ônibus que transportava a equipe apresentou uma falha mecânica e acabou pegando fogo”, iniciou o Paracatu, no pronunciamento publicado nas redes sociais.

“Graças a Deus, todos os atletas e membros da comissão técnica estão bem. Não houve feridos. Os danos foram apenas materiais e podem ser reparados. O mais importante é que a saúde e a integridade de todos foram preservadas”, compltou.

Quais foram os prejuízos do Paracatu?

Com as integridades físicas de todos preservadas, o Paracatu sofreu prejuízos materiais consideráveis com o incêndio. Em entrevista ao portal ge.globo, Roberto Túlio Miranda (presidente do Paracatu) relatou que o fogo se espalhou em 1–2 minutos. A rapidez do alastramento impediu a retirada dos itens dos jogadores.

Segundo o mandatário, o prejuízo financeiro ainda não foi calculado, contudo, pode comprometer a continuidade do clube na competição.

Perdas materiais:

  • Equipamentos esportivos
  • Uniformes
  • Materiais de treino
  • Bolas
  • Chuteiras
  • Materiais médicos e de fisioterapia
  • Pertences pessoais de alguns jogadores

Como foi a volta para a casa após o susto

Ainda na nota oficial, o Paracatu afirmou que a empresa de ônibus disponibilizou um novo veículo para conduzir os jogadores para a casa.

“A empresa responsável pelo transporte já está providenciando outro veículo para garantir o retorno seguro da delegação a Paracatu. A diretoria da Associação Esportiva Paracatu segue acompanhando de perto toda a situação”, afirmou o Paracatu.

