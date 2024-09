Ricardo Nunes defende voto útil contra Guilherme Boulos

O perfeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que é candidato à reeleição, defende o voto útil para derrotar Guilherme Boulos (PSOL) nas eleições. A mensagem consta na propaganda que foi ao ar na noite desta sexta-feira (27).

Segundo Nunes, quem vota no candidato do PRTB, Pablo Marçal, “está ajudando Boulos a ganhar”.

– Vote seguro. Para ganhar do Boulos, o voto é 15. Quem vota no Marçal está ajudando o Boulos a ganhar – diz a propaganda.

Nesta quinta-feira (26), a pesquisa Datafolha mostrou Nunes vencendo Boulos e Nunes em um eventual segundo turno. Já sobre o primeiro turno, o levantamento apontou o prefeito com 27% das intenções de voto, Boulos com 25% e Marçal com 21% dos votos. As informações são do Poder360.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Flow Podcast