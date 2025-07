Com batidas da Amazônia, DJ paraense faz público “tremer” em festival na França

A música do Norte do Brasil conquistou o público francês no último fim de semana, com a estreia internacional do DJ e pesquisador paraense Zek Picoteiro no Festival Off Avignon considerado o maior festival de artes cênicas do mundo. Em sua primeira apresentação na Europa, o artista levou ao palco um set autoral recheado de carimbó, tecnobrega, cúmbia, lambada e músicas indígenas, transformando a pista em um espetáculo performático que foi ovacionado pelo público.

“Foi uma catarse coletiva maravilhosa!”, disse o artista, emocionado. A apresentação fez parte da programação do Ano Cultural Brasil-França, que leva à Europa uma amostra vibrante das artes brasileiras.

Zek, que atualmente vive em Alter do Chão (PA), é um dos principais nomes da cena musical amazônica e atua há quase 10 anos como curador e produtor, promovendo ritmos tradicionais da região em festivais como Rock in Rio, Afropunk, Psica e Batekoo. No set francês, o DJ explicou cada música ao público com a ajuda de um intérprete, criando uma conexão real entre culturas.

Além de versões paraenses de clássicos como Daft Punk, ele encerrou com “Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme”, de Reginaldo Rossi. “As pessoas dançaram, vibraram, se conectaram. Foi muito mais do que uma apresentação: foi um encontro entre mundos”, afirmou.

Zek é também idealizador do Festival dos Rios e diretor do Instituto Regatão Amazônia. A experiência em Avignon destacou não apenas a potência da música paraense, mas também o alcance global da bioeconomia cultural amazônica, em um momento de crescente interesse internacional pela Amazônia e sua diversidade.

A presença brasileira na França segue até 22 de julho com 48 projetos artísticos, ocupando palcos e cidades por toda a Europa e levando a floresta junto com eles.

Imagem: Divulgação