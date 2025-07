Porto de Outeiro passa por reforma milionária para receber cruzeiros durante a COP 30

O Terminal Portuário de Outeiro, em Belém, está sendo requalificado para receber navios de cruzeiro durante a COP 30, conferência climática da ONU prevista para novembro. O espaço servirá como hospedagem flutuante, ampliando a capacidade de acomodação da capital paraense durante o evento.

Com investimento superior a R$ 181 milhões, repassados pela binacional Itaipu, as obras têm previsão de conclusão até 14 de outubro — um mês antes do início da conferência.

Além disso, o governo federal firmou, em abril, contrato que garante a atracação de dois cruzeiros com capacidade total de 6 mil leitos. No total, os recursos destinados à estrutura de hospedagem flutuante ultrapassam R$ 260 milhões.

A iniciativa integra o plano logístico do Comitê Organizador da COP 30 para garantir que Belém esteja preparada para receber chefes de Estado, delegações internacionais e participantes de todo o mundo.

Imagem: Divulgação