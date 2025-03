Comissão Disciplinar do TJD/FPF tira 6 pontos e multa Remo e Bragantino

A Terceira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paraense de Futebol, reunida à noite desta terça-feira, 11, tirou seis pontos da pontuação classificatória do Clube do Remo e também do Bragantino relacionado ao Campeonato Paraense de Profissional e também aplicou a multa de R$ 5.000,00 para cada clube. E com isso, o imbróglio quanto a continuação dos jogos do Parazão caberá ao próprio TJD se pronunciar através de julgamento dos processos envolvendo os quatros clubes punidos.

A Terceira Comissão Disciplinar é presidida por Alessandra Aparecida da Costa. O secretário do TJD, Dimi Klautau, começou hoje mesmo a intimar os clubes se aceitam antecipar a reunião do pleno para essa quinta-feira, 13, porém, o acórdão tem prazo de três dias para reunir o TJD. Há rumores nos bastidores que os membros do Tribunal estarão reunidos na quinta-feira para resolver esse imbróglio que é muito desgastante para o futebol paraense.

Texto: Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Marina Moreira/A PROVÍNCIA DO PARÁ