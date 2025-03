Clube do Remo dá adeus à Copa do Brasil e perde R$ 2,3 milhões ao perder para o Criciúma por 2 a 0 no Mangueirão

O Clube do Remo perdeu para o Criciúma na noite desta terça-feira, 11, pelo placar de 2 a 1, graças a um erro acidental do goleiro Marcelo Rangel, que saiu de sua área e deixou a trave livre para o gol da vitória do clube de Santa Catarina, que está eliminado do estadual, mas que segue firme na Copa do Brasil e vai tentar se sair bem no Campeonato Brasileiro da Série B e tentar a vaga na elite do futebol nacional. Uma noite melancólica para os azulinos, que perderam em casa, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão. A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Sem avançar à terceira fase da Copa do Brasil, o Remo se despede pela segunda vez neste ano de uma competição nacional, restando, agora, apenas o Parazão – depois de ter perdido seis pontos e ser multado em R$ 5 mil em julgamento pelo TJD em processo movido pelo Independente -, e o Campeonato Brasileiro Série B, ao qual ascendeu no ano passado.

O técnico Rodrigo Santana tem um bom material humano, porém, não tem conseguido formar a equipe certa para entrar no gramado, o que se viu também no último jogo pelo estadual, onde perdeu sua invencibilidade.

Depois do jogo, a reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ conseguiu falar com o goleiro Marcelo Rangel, que “entregou o ouro” ao Criciúma. Ele disse que agora é “levantar a cabeça e continuar trabalhando”, frisando que ainda tem muita competição para o Remo ao longo deste ano e que o trabalho que eles estão fazendo é sério. Destacou que no primeiro tempo deu tudo certo, mas que, ao final, houve falhas e, assim, o Leão acabou pegando mais um gol, coisas de futebol.

Já Neto Pessoa, ex-atleta azulino, disse estar muito feliz de ter voltado ao Estado do Pará e de rever a equipe do Clube do Remo, mas que volta muito feliz, pois tinha de honrar a camisa que agora está vestindo, que é a do Criciúma, e que agora espera ascender à Série A do Campeonato Brasileiro. Também disse esperar voltar a Belém.

Os gols da noite de hoje tiveram a autoria dos jogadores Luciano Castan e Popó, para o Criciúma; Ytalo descontou para o Clube do Remo.

DIFICULDADES

Desde o primeiro tempo, o Remo encontrou dificuldades em furar a retranca dos catarinenses que, embora não tivessem ninguém de grande técnica, estavam bem organizados e seguraram a vitória que lhes assegurou, além do prêmio de R$ 2,3 milhões, mais 60% da bilheteria e o avanço à terceira fase da Copa do Brasil. Já o Remo não mudou nada taticamente além do que já vem apresentando. Ao final, no desespero, houve algumas mudanças no lado azulino que quase chegava ao empate, mas a tentativa não logrou êxito. Final: 2 a 1 para o time visitante. O Remo fica em casa, em meio a uma grande crise que pode custar a cabeça do técnico Rodrigo Santana.

