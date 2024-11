Como seria o resultado de 2022 se Brasil usasse modelo dos EUA?

Nesta terça-feira, 5, milhões de eleitores nos Estados Unidos vão às urnas para decidir quem será o próximo presidente da maior economia do mundo. No entanto, diferentemente do que ocorre no Brasil e em boa parte do mundo, onde os líderes são eleitos pelo voto direto, em terras norte-americanas há um sistema proporcional de votos, que atribui um “peso” diferente para cada estado.

Segundo a Constituição estadunidense, cada estado possui um número de delegados que é igual à soma entre a quantidade de deputados e de senadores de cada unidade da federação. A Califórnia, por exemplo, tem 54 delegados, já que possui 52 deputados e dois senadores. Alasca e Delaware, por sua vez, têm apenas três delegados cada, pois só possuem um deputado e dois senadores.

Como os Estados Unidos possuem, ao todo, 435 deputados e 100 senadores, esse total chegaria a 535 delegados. No entanto, o Distrito de Columbia, que é o distrito federal americano, tem três delegados mesmo sem ter parlamentares no Congresso. O número é adotado com base nos estados com a menor quantidade de representantes. Com isso, o número final de delegados é de 538.

NO BRASIL

Mas, e se esse modelo fosse adotado no Brasil, como seriam os cálculos de delegados? Quem teria vencido, por exemplo, as eleições presidenciais de 2022? O Pleno.News fez esse cálculo e apresenta para você.

No Brasil, o número de parlamentares federais é maior do que nos Estados Unidos: são 513 deputados e 81 senadores, totalizando 594 congressistas. Diferentemente do Congresso americano, o Parlamento brasileiro tem representantes do Distrito Federal, são oito deputados e três senadores.

Utilizando a mesma fórmula americana, com a soma de deputados e senadores, os estados com o menor número de delegados seriam: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins e o próprio Distrito Federal, que teriam 11 representantes cada, por terem oito deputados e três senadores.

Já os cinco estados mais fortes seriam São Paulo, com 73 delegados (70 deputados e três senadores); Minas Gerais, com 56 (53 deputados e três senadores); Rio de Janeiro, com 49 (46 deputados e três senadores); Bahia, com 42 (39 deputados e três senadores); e Rio Grande do Sul, com 34 (31 deputados e três senadores).

COMO FICARIA A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2022?

Mas, afinal, como ficaria a eleição presidencial de 2022 caso o Brasil usasse o modelo americano? Nesse caso, utilizando o resultado do segundo turno do último pleito, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria saído vencedor, com 318 delegados, contra 276 representantes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A vantagem de Bolsonaro com a utilização desse modelo residiria no fato de ele ter conseguido vencer em estados com um grande número de parlamentares, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, que já dariam a ele 189 delegados. Goiás, com 20 delegados, e Santa Catarina, com 19, também seriam trunfos para a vitória do conservador.

Fonte e imagem: Pleno.News