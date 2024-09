Ao vivo | Goiás x Paysandu | Campeonato Brasileiro Série B | 01.09.24

Em partida crucial para ambas as equipes, Goiás e Paysandu se enfrentam neste domingo, às 18h, no Estádio da Serrinha. A 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções. Acompanhe ao vivo com o Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O revés sofrido para o Ituano no último fim de semana comprometeu a campanha do Goiás. A equipe, que se encontra na nona colocação com 32 pontos, precisa vencer em casa para se aproximar novamente do grupo de acesso.

O Paysandu busca quebrar um jejum de sete jogos sem vencer na Série B. Após o empate em casa contra o Mirassol, o Papão ocupa a 15ª posição na tabela, com 26 pontos, quatro acima do Ituano, primeiro time na zona de rebaixamento.

