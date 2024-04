Guamá, Terra Firme e Cremação começam a sentir melhorias com o novo sistema de limpeza urbana de Belém

Com menos de uma semana de operações do novo sistema de limpeza urbana de Belém, implantado pela Prefeitura Municipal na última segunda-feira, 15, a população da cidade começou a sentir os benefícios do serviço nas ruas dos bairros e distritos da capital paraense.

Moradores dos bairros da Cremação, Guamá e Terra Firme já observaram o impacto da normalização da coleta de resíduos sólidos, como lixo doméstico e entulhos. Nos três bairros a coleta vai ocorrer sempre às terça-feira, quinta-feira e sábado pela manhã.

“Pra nós que somos ambulantes e que trabalhamos com alimentação, essa regularização da coleta de lixo veio em uma boa hora. Ninguém quer comer em uma rua suja. Ver o meu Guamá livre do lixo e das ruas sujas é lindo”, comentou o ambulante e morador do Guamá Fernando Gomes, ao ver o caminhão do novo sistema de limpeza urbana passando pelas ruas do bairro.

O padeiro Silas dos Santos, que mora na avenida Tucunduba, bairro da Terra Firme, destaca a necessidade de uma parceria da população com a Prefeitura para deixar a cidade limpa. “Espero que esse novo sistema melhore tudo, principalmente a conscientização da população, porque não adianta a Prefeitura limpar e as pessoas continuarem jogando lixo em locais errados e fora do dia que o caminhão passa. Nós queremos uma cidade mais bem cuidada por todos”.

A auxiliar de serviço gerais Joana Darc, moradora da passagem São Miguel, na Cremação, é outra moradora de Belém que também está satisfeita com o novo sistema de limpeza urbana. Segundo Joana, a coleta no bairro está regular desde sua implantação no começo da semana. “É bem melhor morar em uma rua limpa e só saber que podemos contar com a presença dos lixeiros é muito importante pra todos nós”, disse.

Dias e horários da coleta

A população pode consultar os dias e horários que o caminhão do lixo passa em seu bairro acessando as redes sociais da Prefeitura de Belém ou os canais de atendimento da Ciclus Amazônia, empresa responsável por administrar o novo sistema de limpeza de Belém.

Novo sistema de limpeza

Belém começou na segunda-feira,15, a viver um novo momento ao que diz respeito à coleta e destinação do lixo, com o início dos trabalhos do novo sistema de limpeza urbana, sob a fiscalização pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

O serviço é executado pela empresa Ciclus Amazônia, vencedora da licitação no modelo Parceria Público Privada (PPP), responsável em fazer a coleta do lixo domiciliar e entulhos, varrição, implantação de ecopontos, ampliação da coleta seletiva, recuperação da área degradada do Aurá e a implantação de um novo novo aterro sanitário bioenergético durante uma concessão de 30 anos.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira