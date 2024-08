Desenvolvimento socioambiental no Pará é destaque em fórum empresarial no Rio de Janeiro

O governador Helder Barbalho Barbalho destacou o desempenho do Pará no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e as oportunidades de investimentos em infraestrutura e economia verde, durante sua participação no 23ª Fórum Empresarial LIDE, realizado nesta sexta-feira (16), no Rio de Janeiro (RJ).

“Mostramos as ações que estamos realizando em nosso Governo, os desafios, e convidamos a iniciativa privada a conhecer e investir no Pará. Temos amplas oportunidades, seja em soluções baseadas na natureza, com o fortalecimento da floresta viva, na concessão de florestas e concessão de restauro para o mercado de carbono”, ressaltou Helder Barbalho.

“Também temos oportunidades de investimentos na área de saneamento, para que possamos universalizar o acesso à água e tratamento de esgoto. A iniciativa privada do Brasil está aqui e, para isto, viemos apresentar o Pará. Temos um bom ambiente de negócios para que estes investimentos possam chegar e representar geração de emprego e renda, e soluções para o nosso Estado”, completou o governador.

Agenda nacional – O Fórum Empresarial LIDE reúne ministros, 12 governadores, líderes das maiores empresas do País e autoridades públicas de todas as esferas para uma agenda nacional de debates sobre desenvolvimento socioeconômico. Entre os participantes estão o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

O LIDE Pará foi representado por seu presidente, empresário Ronaldo Maiorana, e pelo CEO Gustavo Freitas. “Com o nosso governador tendo exposto o que já foi realizado, e os planos sólidos para um futuro que abrange todos os setores da economia e da bioeconomia do Estado, faz com que os investidores que estão aqui, empresários nacionais e internacionais, tenham confiança de colocar dinheiro no Estado e continuar contribuindo com o desenvolvimento do povo paraense”, afirmou Ronaldo Maiorana.

“Este evento, que reúne os principais líderes empresariais e autoridades do País, é um marco para o debate sobre o futuro dos negócios no Brasil. Parabéns a toda a equipe do LIDE por, mais uma vez, proporcionar um encontro de alto nível e fortalecer o diálogo entre os setores público e privado”, disse o presidente do LIDE, empresário João Doria.

O Fórum, que é considerado o mais representativo do Brasil, reuniu mais de 300 líderes empresariais na capital do Rio de Janeiro, e ao longo de dois dias abordou temas como democracia, mineração e óleo e gás, transição energética, inteligência artificial e investimentos na economia brasileira em 2024.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará