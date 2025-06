Símbolos do Círio: conheça a história dos Arcos de Nazaré

O Círio de Nazaré é marcado por símbolos que traduzem a força da fé e da devoção do povo paraense a Nossa Senhora de Nazaré. Entre esses elementos de profunda significação estão os Arcos de Nazaré. Hoje, são duas estruturas localizadas na Avenida Nazaré, entre a Generalíssimo Deodoro e a Travessa 14 de Março, que marcam simbolicamente o início e o fim da grande procissão. Mas você conhece a origem e o significado deles?

Ao longo da história, arcos têm sido utilizados por diversas culturas como portais, marcos comemorativos e entradas simbólicas em cidades e espaços sagrados. Eles representam transições, proteção, acolhimento e espiritualidade. Como explica a arquiteta Carla Abreu, criadora dos arcos atuais: “Eles podem significar fé, proteção, acolhida, renovação espiritual, uma transição da vida para o sagrado, dentro da simbologia religiosa.”

No caso do Círio, os Arcos de Nazaré surgem como símbolos de passagem do cotidiano ao sagrado, um convite à introspecção e à celebração mariana. Há registros da existência de Arcos no Círio desde 1897, embora o ano exato em que se consolidaram como símbolo oficial da festividade seja incerto.

Nos primeiros anos, os arcos eram montados e desmontados a cada edição, como parte da tradição. “Antigamente, eles eram muito esperados, como o manto que reveste nossa Mãe Santíssima — como uma renovação da fé e da esperança”, lembra Carla.

Com o tempo, e diante das dificuldades técnicas e orçamentárias para manter versões temporárias, surgiu a proposta de criar uma estrutura permanente, que pudesse ser decorada a cada Círio, mantendo seu valor simbólico.

Arquitetura com alma e significado

O projeto dos arcos atuais foi concebido por Carla Abreu, Hélcio Arruda e Joaquim Meira, e inaugurado no Círio de 2008. A proposta reúne elementos da tradição cristã com traços contemporâneos e simbólicos:

A estrutura simula fitas entrelaçadas, como mãos em oração que conduzem o olhar até a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Nas laterais, a referência ao peixe — símbolo usado pelos primeiros cristãos perseguidos — reforça o aspecto espiritual e remete à origem da fé.

No topo, um arco sobre o arco simboliza o manto de Maria, as mãos erguidas ao divino e a busca pela presença de Deus, numa alusão às catedrais góticas e à elevação espiritual.

“Dele saem as fitas que ligam a Mãe ao Filho e o Filho à Mãe, numa eterna aliança. Os arcos delimitam o território sagrado, do achado da imagem ao Santuário de Nazaré”, explica Carla.

Feitos em aço branco, em harmonia visual com a Basílica Santuário, os Arcos têm design vazado e recebem, a cada ano, iluminação especial e adornos temáticos inspirados no Cartaz Oficial do Círio.

Por isso, a finalização da decoração é feita somente após o lançamento do cartaz, geralmente em maio.

Para o coordenador do Círio 2025, Antônio Sousa, os Arcos de Nazaré representam muito mais do que um elemento visual. Eles são um símbolo vivo da fé paraense. “Resgatar essa história e manter esse legado vivo é um dos compromissos da Diretoria da Festa. Tentamos preservar a memória dos símbolos do Círio — no nosso site, no Museu Memórias de Nazaré e na TV Círio. Os Arcos são um verdadeiro portal de fé: anunciam a chegada do Círio e acolhem cada romeiro com emoção, esperança e devoção. A cada ano, eles são pensados com carinho para representar não apenas a grandiosidade da nossa festa, mas também a simplicidade e a fé do povo paraense.”

Confira o vídeo completo na TV Círio:https://youtube.com/watch?v=4g5AviVgKbI&feature=shared

Imagem: Rosana Pinto – Ascom DFN e Acervo.