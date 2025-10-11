sábado, outubro 11, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Copa Paraense de Rimas ganha edição especial no Círio

Belém vai pulsar rap, rima e resistência em plena quadra mariana. De 13 a 15 de outubro, a cidade recebe a Copa Paraense de Rimas – Edição Círio, evento gratuito que une batalhas de MCs, oficinas, debates e apresentações culturais. O ponto alto da programação será o show da rapper mineira Clara Lima, referência no hip hop nacional.

Inspirada na corda que conduz Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas durante o Círio, a edição deste ano faz uma ponte simbólica entre fé e cultura periférica. No lugar das promessas, os versos. Se a corda une devotos, a rima une a juventude em torno da palavra, transformando a rua em espaço de celebração e criação coletiva.

Para Daniel ADR, idealizador da Copa, a proposta vai além de um campeonato de improviso: é um gesto que reafirma a rima como fé na própria voz e como afirmação da juventude negra, periférica, indígena e quilombola.

“Assim como a corda do Círio conduz a santa, as rimas conduzem sonhos e visões de um futuro mais justo. Em cada batalha, a poesia carrega a mesma intensidade da devoção: tensa, vibrante e resistente”, afirma.

Clara Lima: potência mineira no palco paraense

O encerramento da Copa acontece no dia 15 de outubro com o show da rapper Clara Lima, vinda da Zona Norte de Belo Horizonte. Ela começou a rimar aos 14 anos e se tornou um dos nomes mais respeitados nas batalhas de MCs, sendo a primeira mulher a representar Minas Gerais na final do Duelo Nacional.

Com passagens pelo coletivo DV Tribo, ao lado de Djonga, FBC, Hot, Oreia e Coyote, Clara apresenta em Belém o espetáculo “As Ruas Sabem”, um show-manifesto que celebra a força da juventude periférica com beats pesados, letras afiadas e presença de palco potente. A apresentação será na Casa Apoena, na Cidade Velha, e contará também com participação da rapper Bruna BG.

Programação oficial – Copa Paraense de Rimas – Edição Círio

Laboratório de Rima e Resistência
SDDH – Travessa Vinte e Cinco de Junho, 215-A – Guamá, Belém – PA

13/10
8h às 12h

  • 8h: Workshop Prático de Rap


  • 9h30: Oficina de Poesia Falada


  • 11h: Oficina de Escrita e Poesia para Jovens Talentos


14h às 20h

  • 14h: Workshop de BreakDance – Dcristo


  • 16h: Workshop de Graffiti – PTCK


  • 18h: Workshop de Comunicação para Música – Gil Sóter


14/10 

  • 8h: Oficina de Conteúdo Mobile – Karoline Peres


  • 14h: Oficina de Júri e Batalhas de Rimas – Allan Freestyle


15/10
10h às 12h

  • Painel Rap Feminino, com Clara Lima e Bruna BG


14h às 16h

  • Painel “Empreendedorismo no Rap”, com Batalha da Aldeia e Daniel ADR


Evento Final – Copa Paraense de Rimas
15/10, às 19h
Casa Apoena – Rua São Boaventura, 171 – Cidade Velha, Belém – PA
Entrada gratuita.

Imagem: Divulgação

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
União impõe R$ 500 milhões em prejuízo ao garimpo na Terra Indígena Yanomami
Próximo artigo
Exames ajudam no diagnóstico precoce de Alzheimer

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,251FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Recuperação de Credito 320-x-320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315