Copa Paraense de Rimas ganha edição especial no Círio

Belém vai pulsar rap, rima e resistência em plena quadra mariana. De 13 a 15 de outubro, a cidade recebe a Copa Paraense de Rimas – Edição Círio, evento gratuito que une batalhas de MCs, oficinas, debates e apresentações culturais. O ponto alto da programação será o show da rapper mineira Clara Lima, referência no hip hop nacional.

Inspirada na corda que conduz Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas durante o Círio, a edição deste ano faz uma ponte simbólica entre fé e cultura periférica. No lugar das promessas, os versos. Se a corda une devotos, a rima une a juventude em torno da palavra, transformando a rua em espaço de celebração e criação coletiva.

Para Daniel ADR, idealizador da Copa, a proposta vai além de um campeonato de improviso: é um gesto que reafirma a rima como fé na própria voz e como afirmação da juventude negra, periférica, indígena e quilombola.

“Assim como a corda do Círio conduz a santa, as rimas conduzem sonhos e visões de um futuro mais justo. Em cada batalha, a poesia carrega a mesma intensidade da devoção: tensa, vibrante e resistente”, afirma.

Clara Lima: potência mineira no palco paraense

O encerramento da Copa acontece no dia 15 de outubro com o show da rapper Clara Lima, vinda da Zona Norte de Belo Horizonte. Ela começou a rimar aos 14 anos e se tornou um dos nomes mais respeitados nas batalhas de MCs, sendo a primeira mulher a representar Minas Gerais na final do Duelo Nacional.

Com passagens pelo coletivo DV Tribo, ao lado de Djonga, FBC, Hot, Oreia e Coyote, Clara apresenta em Belém o espetáculo “As Ruas Sabem”, um show-manifesto que celebra a força da juventude periférica com beats pesados, letras afiadas e presença de palco potente. A apresentação será na Casa Apoena, na Cidade Velha, e contará também com participação da rapper Bruna BG.

Programação oficial – Copa Paraense de Rimas – Edição Círio

Laboratório de Rima e Resistência

SDDH – Travessa Vinte e Cinco de Junho, 215-A – Guamá, Belém – PA

13/10

8h às 12h

8h: Workshop Prático de Rap







9h30: Oficina de Poesia Falada







11h: Oficina de Escrita e Poesia para Jovens Talentos







14h às 20h

14h: Workshop de BreakDance – Dcristo







16h: Workshop de Graffiti – PTCK







18h: Workshop de Comunicação para Música – Gil Sóter







14/10

8h: Oficina de Conteúdo Mobile – Karoline Peres







14h: Oficina de Júri e Batalhas de Rimas – Allan Freestyle







15/10

10h às 12h

Painel Rap Feminino, com Clara Lima e Bruna BG







14h às 16h

Painel “Empreendedorismo no Rap”, com Batalha da Aldeia e Daniel ADR







Evento Final – Copa Paraense de Rimas

15/10, às 19h

Casa Apoena – Rua São Boaventura, 171 – Cidade Velha, Belém – PA

Entrada gratuita.

Imagem: Divulgação