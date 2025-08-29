sexta-feira, agosto 29, 2025
SEGURANÇA

Corpo é encontrado dentro de carro parado no Coqueiro, em Ananindeua

Na noite desta quinta-feira (28), moradores acionaram a Polícia Militar ao perceberem um carro parado desde as 18h na Rua do Canal, na Avenida Radial Norte, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Ao chegar ao local, os agentes confirmaram a presença de um corpo sem vida no banco de trás do veículo. A área foi isolada imediatamente, e a Polícia Científica e a Divisão de Homicídios da Polícia Civil foram acionadas para iniciar os procedimentos de perícia e remoção do corpo .

Até o momento, a vítima permanece não identificada, e a Polícia Civil ainda não informou se havia sinais de violência ou marcas aparentes no corpo. Nenhum familiar apareceu no local para colaborar com a identificação da vítima .

As circunstâncias que levaram à morte ainda são desconhecidas e estão sob investigação da Divisão de Homicídios. A comunidade local estava bastante movimentada no momento da ocorrência, o que chamou atenção das autoridades. Quaisquer informações que ajudem a elucidar o caso podem ser encaminhadas à polícia por meio do disque-denúncia 181.

Imagem: Reprodução

