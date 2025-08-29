Projeto sustentável de captação de água da chuva no Combu é premiado e destaca parceria entre Semas e setor privado

Um projeto sustentável inovador de captação de água da chuva na Ilha do Combu, em Belém, foi reconhecido com prêmio nacional, reforçando a força da colaboração entre a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) e empresas privadas. A iniciativa integra o projeto “Água para Todos”, coordenado pela Semas em parceria com o Ideflor-Bio, Universidade Federal do Pará (UFPA), Prefeitura de Belém, Pluvi Soluções Ambientais Inteligentes, New Fortress Energy e o Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

O sistema inovador utilizado é o PluGoW, tecnologia social modular e autônoma, que armazena até 5 mil litros de água da chuva em um reservatório tubular em formato de cálice. Funciona com energia solar, fazendo captação, filtragem, desinfecção e abastecimento ideal para áreas de baixa infraestrutura, como a região insular do Combu.

O projeto beneficia diretamente cerca de 1.200 moradores, com instalação de 10 sistemas estratégicos em escolas, unidades de saúde e coletivos como associações de extrativistas e empreendimentos de bioeconomia. O projeto ainda inclui tecnologias complementares, como biodigestores e ecobibliotecas em algumas unidades escolares, ampliando seu impacto educativo e sanitário.

Para garantir a segurança do abastecimento, o CPRM realiza monitoramento da qualidade da água, com laudos periódicos que asseguram transparência e confiança para as famílias beneficiadas.

O secretário-adjunto Rodolpho Zahluth Bastos explicou que embora as comunidades estejam cercadas por água doce, muitas ainda sofrem pela ausência de abastecimento potável. O projeto oferece uma solução real e urgente para garantir um direito humano básico: acesso à água de qualidade.

Além de preservar a saúde das populações locais, o sistema fortalece a sociobiodiversidade da ilha beneficiando empreendimentos como centro de artesanato, agroextrativistas e turismo sustentável, estimulando a bioeconomia local e criando um legado duradouro de desenvolvimento sustentável.

