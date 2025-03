Corrida do SESI passa a integrar calendário nacional e apresenta novidades em 2025

A tradicional Corrida do SESI, uma das maiores provas de corrida de rua da região Norte do Brasil, chega a 2025 com grandes novidades. A partir deste ano, o evento passa a fazer parte da Corrida Nacional do SESI, realizada simultaneamente em quase todas as capitais brasileiras no dia 1º de maio.

Na capital paraense, a largada acontecerá no Portal da Amazônia, com concentração a partir das 5h e largada às 6h. As inscrições já começaram e seguem até o dia 22 de abril (ou até o encerramento das vagas) pelo site: https://www.sesipa.org.br/

Em sua 33ª edição, a Corrida do SESI Pará oferecerá percursos de corrida de 10 km e 5 km, além de uma caminhada de 5 km. As modalidades incluem:

5 km Solo Geral (a partir de 14 anos);

10 km Solo Geral (a partir de 16 anos);

5 km Solo Indústria (a partir de 14 anos);

10 km Solo Indústria (a partir de 16 anos);

5 km PCD (a partir de 14 anos);

10 km PCD (a partir de 16 anos);

Caminhada (5 km – idade livre).

Todos os participantes inscritos que concluírem suas provas receberão medalhas de participação. Os três primeiros colocados na prova de 10 km, nas categorias masculino e feminino, serão premiados com R$ 600; R$ 500; R$ 400, respectivamente. Os melhores tempos na prova de 10 km nas categorias Indústria Masculino, Indústria Feminino, Público Geral Masculino e Público Geral Feminino receberão apoio e assistência do SESI Pará para participar da 100ª edição da Corrida de São Silvestre em 2025, realizada no mês de dezembro.

Inscrições

Inteira: R$ 130,00;

Meia Solidária Geral: R$ 65,00 + 2 kg de alimentos não perecíveis;

Meia Solidária Indústria: R$ 65,00 + 2 kg de alimentos não perecíveis (mediante apresentação do CNPJ);

Meia Legal: R$ 65,00 (mediante apresentação de documento que comprove o direito ao benefício).

Gratuidades

Além da gratuidade prevista por lei, pessoas com deficiência poderão participar gratuitamente. Para solicitar a isenção, é necessário enviar um atestado médico com o CID (emitido até seis meses antes da prova) ou o Cartão PcD para o e-mail: atendimento@corridanacionaldosesi.com.br

O evento contará com intérprete de libras, como forma de dar maior acessibilidade para pessoas surdas.

Foto: Divulgação