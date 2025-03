Dia Mundial da Saúde Bucal: Prefeitura reforça cuidados e amplia informações sobre atendimentos na rede pública de Santarém

No Dia Mundial da Saúde Bucal, comemorado em 20 de março, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), reforça a importância dos cuidados com a saúde bucal e destaca os serviços oferecidos na rede pública. Os atendimentos estão disponíveis na Atenção Básica, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e nos serviços de média e alta complexidade, incluindo os Centros de Especialidades Odontológicas, o Laboratório de Próteses e a rede de urgência e emergência, com atendimento 24 horas na UPA.

O dentista e coordenador de Saúde Bucal da Semsa, Matheus Roberto, enfatiza a importância da prevenção e dos cuidados regulares com a saúde oral.

“Os principais problemas bucais incluem cáries, lesões, mau hálito, gengivite, tártaro e placa bacteriana. Podendo avançar para doenças mais complexas como por exemplo a endocardite e o câncer bucal, adotar hábitos como escovar os dentes diariamente correto, usar fio dental após cada refeição, escovar antes de dormir, trocar a escova a cada três meses, limpar a língua, manter uma alimentação saudável e ir ao dentista regularmente.”

Além disso, o coordenador ressalta que a rede pública de Santarém oferece diversos serviços odontológicos para a população.

“Realizamos atendimentos básicos e de rotina nas UBS’s. Para serviços mais complexos, como cirurgias, contamos com os Centros de Especialidades. Temos ainda o Laboratório de Próteses e a rede de urgência e emergência. Assim, a população tem acesso a todos os níveis de atendimento em saúde bucal.”

ESTRUTURA DA SAÚDE BUCAL

Atualmente, 45 equipes de saúde bucal atuam na zona urbana, no planalto e nas regiões ribeirinhas, oferecendo atendimento primário, especializado e de urgência e emergência. As unidades contam com consultórios equipados com cadeira odontológica, sugador, refletor, mocho, compressor, autoclave, fotopolimerizador, entre outros equipamentos essenciais.

ATENÇÃO PRIMÁRIA

Na zona urbana, 29 UBS possuem consultórios odontológicos. No planalto santareno, são 11 consultórios, além dos três consultórios das Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) Ailton Barros, Abaré I e Abaré II, que atendem todas as faixas etárias por demanda espontânea, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Entre os serviços oferecidos estão:

• Profilaxia (limpeza)

• Aplicação de flúor

• Restaurações

• Extrações dentárias

• Orientação sobre higiene bucal

• Encaminhamentos para especialidades odontológicas, quando necessário

A unidade está localizada na Avenida Curuá-Una, S/N, bairro São José Operário. Os atendimentos incluem casos de infecção dentária, dor de dente intensa, hemorragias gengivais, traumatismos dentais, ósseos e dos tecidos moles (gengiva, língua e lábio) e outros serviços essenciais.

