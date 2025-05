Detran-PA fará novo leilão de veículos e sucatas no dia 30

As ações ocorrerão em Belém, Santarém, Itaituba, Altamira, Marabá e Parauapebas, com uma oferta diversificada de caminhonetes, motocicletas e outros itens.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PA) realizará um novo leilão no próximo dia 30 de maio, com a oferta de mais de 300 veículos. Entre os itens disponíveis, estarão automóveis e motos, classificados como recuperáveis ou destinados à desmontagem, com anos de fabricação entre 1991 e 2018.

As ações ocorrerão em diversas cidades do Pará: Belém, Santarém, Itaituba, Altamira, Marabá e Parauapebas.

Por Que os Veículos Vão a Leilão?

O leilão tem como objetivo desocupar os pátios de retenção do Detran, que abrigam veículos há mais de 60 dias. Esses automóveis são removidos para o pátio após abordagens em fiscalizações de trânsito, quando seus proprietários não regularizam as infrações identificadas, conforme previsto na Lei nº 9.503/97.

Oportunidade e Como Participar

Um dos principais atrativos dos leilões do Detran é a chance de adquirir veículos por valores abaixo dos praticados no mercado. É possível encontrar unidades em boas condições de conservação, e o processo de pagamento é ágil. Os lances iniciais para este evento, que acontece na sexta-feira, dia 30, são a partir de R$ 100.

O leilão será realizado de forma online. Os interessados devem fazer o cadastro com pelo menos 48 horas de antecedência no site da Vip Leilões, empresa responsável pelo evento.

O edital completo, com informações sobre documentação, regras e a lista de veículos disponíveis, pode ser acessado tanto no site da Vip Leilões quanto no site do Detran. O Detran reforça que a única forma legal de adquirir os veículos do órgão é por meio do processo de leilão.

Para quem deseja conhecer os modelos disponíveis, o período de visitação pública começa nesta segunda-feira, dia 26 de maio.

Veja os locais e horários:

Belém

Visitação: Nos dias 26, 27, 28 e 29/05/2025, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões (Rodovia Alça Viária, Km 01, No. 888, Bairro: São João, Marituba/PA)

Santarém

Visitação: Nos dias 26, 27, 28 e 29/05/2025, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões (Rua Santana, No 474, entre as Ruas Maracangalha e 24 de Outubro Bairro: Salé, Santarém/PA)

Itaituba

Visitação: Nos dias 26, 27, 28 e 29/05/2025, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões (Rodovia Transamazônica km 04 – Ao lado do Parque de exposição – Hélio da Mota Gueiros)

Altamira

Visitação: Nos dias 26, 27, 28 e 29/05/2025, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões. ( Rod. Transamazônica, S/N, Bairro: Zona Rural Km 01, Liberdade, Altamira/PA.)

Marabá

Visitação: Nos dias 26, 27, 28 e 29/05/2025, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões (Rodovia BR 222 Km 03 – S/N, Bairro: São Félix, Marabá/PA)

Parauapebas

Visitação: Nos dias 26, 27, 28 e 29/05/2025, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões (Rodovia Rodovia Faruk Salmen, km 04, Bairro: Zona Rural, Parauapebas/ PA)

Foto: Thiago Gomes /Ag. Pará