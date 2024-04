Dia da Voz: Confira os alimentos que beneficiam as cordas vocais

Tudo que faz parte do corpo humano precisa de atenção e de cuidados para garantir seu bom funcionamento, por mais “bobo” que pareça. É exatamente assim com a voz, que mesmo sendo pouco abordado, também precisa de precauções. Nesta terça-feira (16), é celebrado o Dia da Voz e, por isso, trouxemos algumas informações sobre o assunto.

O que faz mal para as cordas as vocais, a maioria já sabe: gritar excessivamente, gargalhadas forçadas, cantar inadequadamente, pigarrear, muita tosse ou qualquer outra coisa que force a garganta. Além disso, existem alimentos que não contribuem para a saúde vocal: leite e derivados, chocolate, bebidas alcóolicas e cafeína em excesso são alguns exemplos.

Por outro lado, há alimentos que são ótimos para a voz e ajudam na prevenção de doenças infecciosas e nódulos, por exemplo. A maça afina a saliva e faz bem para a região da boca, por exemplo. O mel e o própolis, muito usados em casos de garganta inflamada, possuem ações antibacteriana e são aliados de quem está com rouquidão. Gengibre também previne de bactérias, mas deve ser usado com cautela.

Mas, porque cuidar da voz? Existem diversos problemas de saúde que afetam essa função do corpo, por isso, principalmente quem trabalha falando, precisa estar atento a saúde das cordas vocais. Entre as disfunções mais comuns estão nódulos nas cordas vocais, ou calo nas pregas vocais, que é uma lesão que geralmente aparece em quem abusa da voz; laringite, um tipo de inflamação na laringe; edema de reinke, que é um inchaço crônico das cordas vocais, mais comum em quem tem vício em tabaco e o próprio câncer de laringe.

E um cuidado extra para quem precisa da voz para trabalhar: fazer acompanhamento com fonoaudiólogo é uma ótima opção, porque o profissional da área poderá ajudar com terapias vocais, reabilitação, acompanhamento para melhorar a performance, a dicção, a articulação e tudo que tem a ver com a voz.

Fonte: Pleno News/ Foto: Freepik