DJ Dinho comemora 57 anos com super festa em Belém e celebra legado na música paraense

Com 44 anos de carreira e mais de 30 mil festas realizadas, o DJ Dinho, ícone das aparelhagens no Pará, celebra neste domingo (6) seus 57 anos de vida com uma grande festa na casa de shows Casota, em Belém. O evento, que começa às 10h e vai até meia-noite, reunirá amigos, familiares e fãs, com atrações como a banda Mega Pop Show e DJs da cena local.

Conhecido como o “cacique da tribo”, por sempre usar um cocar indígena em suas apresentações, Dinho afirma que o acessório representa os povos originários e valoriza suas raízes. Para ele, o momento é mais que uma comemoração pessoal. “É gratificante olhar no retrovisor da vida e saber que valeu a pena tudo o que plantamos. Alegrar as pessoas é o que sempre me moveu”, disse.

Dinho destaca que sua discotecagem mistura todos os ritmos, mas o brega é a essência de seu trabalho. “60% do que toco é brega. Belém foi o berço desse gênero e fiz questão de contribuir para que a cidade fosse reconhecida como Capital Mundial do Brega”, afirma.

A paixão pela música nasceu ainda na infância, influenciado pelo pai, Andir Corrêa. Aos 12 anos, começou a tocar vinil e, desde então, acompanhou todas as transformações tecnológicas da música do toca-discos ao uso de controladoras digitais. “Talvez eu seja o único DJ em atividade que passou por todas essas mudanças”, comenta com orgulho.

Além da trajetória profissional, o DJ celebra também sua saúde. Há três anos, se submeteu a uma cirurgia bariátrica e perdeu 40 quilos, como forma de controlar comorbidades como hipertensão e diabetes. “Rejuvenesci. E mesmo sendo do mundo das festas, nunca bebi nem fumei. Isso faz toda a diferença”, conclui.

