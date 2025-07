Remo anuncia Victor Cantillo, ex-Corinthians, como reforço para sequência da Série B

O Remo confirmou nesta sexta-feira (4) a contratação do volante colombiano Victor Cantillo, ex-Corinthians. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube, que segue se reforçando de olho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Cantillo chegou a Belém na madrugada de quinta-feira (3), ao lado do também volante Nathan Camargo, outro reforço azulino. Ambos passaram por exames médicos no Baenão durante a manhã.

Apesar da oficialização, Cantillo só poderá estrear após o dia 10 de julho, quando será aberta a terceira janela de transferências do futebol brasileiro.

Natural da Colômbia, o jogador ganhou destaque atuando pelo Junior Barranquilla, onde foi campeão e disputou mais de 200 partidas. No Brasil, defendeu o Corinthians entre 2020 e 2023, com 116 jogos e um gol marcado. Sua passagem pelo clube paulista terminou em meio a uma disputa judicial por salários e direitos de imagem. Seu último time foi o Huracán, da Argentina.

O Remo, atualmente na 5ª posição da Série B com 23 pontos, enfrenta o Cuiabá neste sábado (5), às 16h, no Mangueirão. Uma vitória pode recolocar o Leão no G-4, zona de acesso à elite do Brasileirão em 2025.

Imagem: Divulgação