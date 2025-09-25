quinta-feira, setembro 25, 2025
Dois estudantes são mortos a tiros e 3 ficam feridos em escola

Dois alunos da Escola Estadual Luiz Felipe morreram e mais três ficaram feridos após serem baleados nas dependências do colégio em Sobral, no Ceará. Segundo testemunhas, o caso aconteceu no pátio durante o intervalo, nesta quinta-feira, 25, e os tiros foram disparados por pessoas que estavam do lado de fora da escola.

As vítimas, que não resistiram aos ferimentos, foram identificadas como Vitor Guilherme, mais conhecido como VG, e Cláudio. Ambos cursavam o Ensino Médio.

Os demais alunos feridos foram levados a uma unidade de saúde da região por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e ainda não se sabe o estado de saúde deles.

Um estudante que tinha contato com as vítimas relatou ao portal G1 ter faltado aula nesta quinta, e ter acordado já com a triste notícia.

– Hoje eu não vim, não sei se foi livramento, coincidência, não sei. Mas a gente sempre fica ali [no pátio]. E hoje, falaram que passaram atirando. E quando eu acordei, já foi com a notícia – declarou.

A escola dispõe apenas de turmas do Ensino Médio, acumulando 1.159 alunos e 54 professores, segundo dados do Censo Escolher de 2024.

A polícia apura qual a motivação do crime e trabalha para identificar os responsáveis.

Fonte e imagem: Portal Pleno News

