Faculdade Inspirar Belém conquista Prêmio Bronze

A Faculdade Inspirar Belém conquistou o prêmio Bronze entre os melhores do ano na categoria A – unidades com mais de 200 alunos. A 18ª. edição da premiação aconteceu nesta terça-feira, 23, em São Paulo.
O prêmio representa o reconhecimento pelo desempenho e comprometimento com a qualidade acadêmica e operacional das unidades em todo o país.
A premiação reconhece resultados concretos em gestão, atendimento e desempenho institucional.
Na solenidade de entrega estiveram presentes Carin Wendra e Dyana Ferreira, sócias da franquia Belém, ao lado dos presidentes do grupo, Esperidião Elias Aquim e Marcelo Xavier.
Foto: Divulgação