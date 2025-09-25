quinta-feira, setembro 25, 2025
EDUCAÇÃO

Faculdade Inspirar Belém conquista Prêmio Bronze

A Faculdade Inspirar Belém conquistou o prêmio Bronze entre os melhores do ano na categoria A – unidades com mais de 200 alunos. A 18ª. edição da premiação aconteceu nesta terça-feira, 23, em São Paulo.

O prêmio representa o reconhecimento pelo desempenho e comprometimento com a qualidade acadêmica e operacional das unidades em todo o país.

A premiação reconhece resultados concretos em gestão, atendimento e desempenho institucional.

Na solenidade de entrega estiveram presentes Carin Wendra e Dyana Ferreira, sócias da franquia Belém, ao lado dos presidentes do grupo, Esperidião Elias Aquim e Marcelo Xavier.

Foto: Divulgação

