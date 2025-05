Emater entrega CAFs a produtores de Anajás e fortalece Marajó Sustentável

Produtores rurais da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Rio Aramã, em Anajás, estão sendo beneficiados com a entrega de mais de 30 Cadastros da Agricultura Familiar (CAF), em uma ação do programa Marajó Sustentável. A iniciativa é fruto da parceria entre a Emater Pará e a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), com foco na valorização do manejo do seringal nativo e na promoção de renda sustentável.

A ação, iniciada em 19 de maio, segue até o dia 28, atendendo mais de seis comunidades de Anajás com serviços de regularização do CAF e do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O objetivo é facilitar o acesso dos produtores ao crédito rural e a políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar.

Criado em 2022, o Marajó Sustentável realiza anualmente ações itinerantes que buscam melhorar a qualidade de vida de ribeirinhos, agricultores e produtores locais. Neste ano, a equipe é formada por seis técnicos da Emater, além de representantes da Sedap e de diversos escritórios regionais.

A iniciativa reforça o compromisso do governo do Pará com o desenvolvimento sustentável, integrando conservação ambiental, valorização dos saberes tradicionais e fortalecimento econômico nas comunidades do arquipélago do Marajó.

Imagem: Divulgação