E+ Reciclagem: saiba como ajudar o meio ambiente e ganhar itens exclusivos do Círio

Projeto da Equatorial Pará vai trocar 10 garrafas pets ou 10 latinhas por uma camisa personalizada e um boné. Ação ocorre na Vila Círio Iluminado, na praça Waldemar Henrique, até domingo, 13.

O projeto E+ Reciclagem, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, está com um posto de atendimento exclusivo na praça Waldemar Henrique, em Belém, durante a programação da Vila Círio Iluminado que segue até domingo, 13. No local, os interessados podem fazer uma ação sustentável e trocar 10 garrafas pets ou 10 latinhas por itens personalizados do Círio, sendo uma camisa ou um boné. O horário de funcionamento do posto é das 18h às 23h.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a ação vai ocorrer enquanto durar o estoque. No total serão distribuídas 6 mil peças. Ela reforça a importância da troca para a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente.

“A Equatorial Pará já trabalha com as questões relacionadas à preservação há alguns anos. É um pilar da empresa. Anualmente o projeto E+ Reciclagem recolhe toneladas de resíduos e, desta vez, estará com essa ação específica para o Círio que vai beneficiar milhares de pessoas”, afirma Michelle.

Vila Círio Iluminado

A Vila Círio Iluminado inicia nesta segunda-feira, 7, na praça Waldemar Henrique. O projeto, inédito em Belém, tem o patrocínio da Equatorial Pará e contará com shows diariamente, além de uma das maiores rodas-gigantes itinerantes do Brasil, com 24 metros. A programação será totalmente gratuita. O espaço também terá áreas instagramáveis, feira de artesanato e praça gastronômica.

O projeto Círio Iluminado tem o patrocínio da Equatorial Pará, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e da Lei Semear do Governo do Estado. A produção é da OS Cultural e ABS Serviços.

