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TV Brasil exibe neste domingo quatro filmes nacionais inéditos

TV Brasil exibe quatro produções nacionais inéditas da sétima arte na sessão de filmes deste domingo (3). Todas as novidades ficam disponíveis no app TV Brasil Play, após a exibição. 

A programação começa às 16h com a comédia Porópopo (2020).

À noite, a emissora apresenta três atrações em sequência. Às 21h30, o drama Espumas ao Vento (2022) abre programação. 

A série continua com o documentário O Silêncio da Noite É que Tem Sido Testemunha das Minhas Amarguras (2017). 

Às 23h15, vai ao ar a trama de ficção Doce Amianto (2017), à 0h45.

Comédia 

A comédia Porópopo acompanha a trajetória da adolescente Julieta (Letícia Pedro), uma palhacinha que vive com sua família circense nômade.

O grupo percorre várias cidades para apresentar espetáculos com alegria e liberdade. O longa revela como a vida da garota muda drasticamente quando seus pais decidem deixar o circo e tentar a sorte em uma cidade próxima.

Eles levam consigo seus figurinos, gestos e uma linguagem universal que dispensa palavras. A família enfrenta, com humor e alegria, uma série de dificuldades durante a adaptação.

Enquanto seus pais tentam se acostumar com o ritmo acelerado da vida urbana, Julieta faz novas amizades e busca unir os dois mundos. 
 

Brasília (DF), 01/05/2026 - TV Brasil apresenta quatro filmes nacionais inéditos na programação deste domingo . Frame TV Brasil

A comédia Porópopo acompanha a trajetória da adolescente Julieta – Frame TV Brasil

Drama 

Para abrir a sessão noturna de cinema, a TV Brasil apresenta o drama Espumas ao Vento. Uma tragédia ocorre durante a performance de uma trupe formada por artistas populares com palhaços, mamulengos e tocadores de pífano rompe a rotina. 

As irmãs, Manu (Rita Carelli) e Ana (Patricia Niedermeier) redefinem suas vidas a partir dessa catástrofe.

A produção apresenta uma intrincada trama que envolve ação e suspense representada por um enredo que costura a expansão de templos religiosos ao mesmo tempo que revela o destino trágico de uma trupe de artistas.

No pano de fundo, um ambicioso pastor (Tavinho Teixeira) não mede esforços para expandir o tamanho, o alcance e os lucros de sua igreja pentecostal. Ele está decidido a expandir seu rebanho. 

Documentário 

O documentário O Silêncio da Noite É que Tem Sido Testemunha das Minhas Amarguras mostra um fenômeno singular em que a poesia faz parte da vida cotidiana da população, acompanhando as pessoas do nascimento à morte.

Na região do sertão, divisa de Pernambuco e Paraíba, a arte da rima se manifesta de forma contínua nas ruas, nas casas, nos mercados, nas festas, sustentada por declamadores, cantadores, sonetistas, violeiros e pelo improviso.

O documentário tem a própria poesia como personagem central e revela como essa tradição é transmitida por gerações.

Última sessão 

No drama Doce Amianto, depois de ser abandonada pelo homem que ama, Amianto (Deynne Augusto) isola-se em um mundo de fantasia e delírios.

Isolada em um universo moldado por delírios de esperança, ingenuidade e melancolia, Amianto atravessa a vida misturando realidade e imaginação. 

Após sentir‑se abandonada por aquele que ama, ela encontra refúgio na presença fantasmática de Blanche (Uirá dos Reis), uma amiga morta que a protege do além e surge como proteção contra a dor da rejeição.

Misturando ingenuidade e melancolia, Amianto tenta se reconectar com o mundo real. Travesti romântica, Amianto constrói seu próprio abrigo emocional em meio a jogos poéticos e devaneios. 

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

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Fonte: Agência Brasil

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