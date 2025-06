Em ano de COP30, Pará ganha voo direto para Miami e amplia conexão com o mundo

O Pará acaba de dar mais um passo rumo à internacionalização! A partir deste domingo (15), Belém passa a contar com um voo direto para Miami (EUA), operado pela Gol Linhas Aéreas. Inicialmente, serão dois voos semanais — às quintas e domingos —, e no período da COP30, a frequência sobe para três, com uma nova opção às terças-feiras.

O lançamento do novo voo reforça a estratégia do Governo do Pará em fortalecer a conectividade do Estado com o mundo, especialmente em um ano em que Belém se prepara para receber a COP30, em 2025, o maior evento global sobre clima.

Conexão que gera desenvolvimento

O anúncio foi celebrado em um jantar especial no Casa das Onze Janelas, em Belém, reunindo representantes da Gol, da concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), autoridades e empresários do setor turístico.

O cardápio da noite, assinado pelo renomado chef Saulo Jennings, exaltou a riqueza gastronômica da Amazônia, levando os convidados a uma viagem de sabores da culinária tapajônica.

Governo aposta na expansão da malha aérea

O secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, destacou o empenho para viabilizar o novo voo:

“Essas negociações não são simples, mas conseguimos avançar. Criamos uma lei que autoriza subsídios para o setor aéreo, o que tem sido fundamental para fortalecer nossa malha aérea”, explicou.

Costa reforçou ainda que a expectativa é tornar o voo Belém-Miami permanente, mesmo após a COP30, consolidando o Pará como porta de entrada para a Amazônia e para o Brasil.

🇺🇸 Turismo em alta

O ministro do Turismo, Celso Sabino, também celebrou a conquista:

> “Belém se consolida não só como porta de entrada da Amazônia, mas também como uma porta de entrada do Brasil. Esse novo voo vai impulsionar ainda mais o turismo, assim como já fizemos com as rotas para Fort Lauderdale e Lisboa”, destacou.

Em 2024, o Pará registrou um aumento de 18,7% na chegada de turistas norte-americanos, segundo dados do Observatório Nacional do Turismo. E os números só tendem a crescer com essa nova conexão.

Mais sustentabilidade e conforto

Os voos serão operados com aeronaves Boeing 737 MAX 8, modelo mais sustentável da frota da GOL, com capacidade para 176 passageiros. A nova rota oferece conexões rápidas em Miami para dezenas de cidades dos EUA, através da parceria com a American Airlines.

Por aqui, os viajantes também poderão seguir com facilidade para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e destinos do interior paraense, fortalecendo ainda mais o fluxo de turismo e negócios.

Investimentos no aeroporto

O diretor-presidente da NOA, Marco Antônio Migliorini, destacou que o Aeroporto Internacional de Belém passa por um investimento de R$ 450 milhões em obras de modernização para melhorar a experiência dos passageiros, especialmente para quem vai desembarcar na cidade durante a COP30, em 2025.

“A nova ligação Belém-Miami é um marco para os paraenses e abre portas para novas conexões na América do Norte”, afirmou.

Belém no radar dos americanos

Dados da Embratur apontam que Belém já é o 11º destino brasileiro mais desejado pelos norte-americanos. Além disso, a Floresta Amazônica aparece como a terceira experiência mais desejada pelos turistas dos Estados Unidos.

Imagem: Divulgação