Quadrilhas juninas iniciam disputa pelo título estadual no Pará

Começou nesta sexta-feira (13) a XXI edição do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que segue até o dia 27 de junho, na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), em Belém. As apresentações são diárias, sempre a partir das 19h, com entrada gratuita.

A abertura teve a participação das quadrilhas mirins “Sapequinhas da Radional”, de Belém, e “Flor de Junho Mirim”, de Abaetetuba. Na sequência, oito grupos adultos subiram à arena, representando municípios como Cametá, Concórdia do Pará, Breu Branco, Bragança e Belém.

Ao todo, 132 quadrilhas vão passar pela arena até o encerramento das apresentações. A grande final, com a premiação das campeãs, acontece no dia 29 de junho.

Além dos espetáculos de quadrilhas, o público pode conferir apresentações de pássaros juninos, folguedos, além de uma feira com artesanato e comidas típicas.

