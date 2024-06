Em Belém, ‘Amazônia Cup Internacional de Jiu-Jitsu’ reúne 2 mil atletas no Mangueirinho

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado e Esporte e Lazer (Seel), foi realizado no domingo, 16, o Amazônia Cup Internacional de Jiu-Jitsu, que contou com mais de 2 mil atletas do Brasil, Suriname e Guiana Francesa, e um público de 3 mil pessoas, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). O evento foi organizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Pará (FJJP).

A titular da Secretaria de Estado e Lazer (Seel), Ana Paula, destaca o grande evento internacional no Mangueirinho. “Uma grande competição, em um grande palco do Estado do Pará. Nós, do Governo do Estado, por meio da Seel, ficamos felizes por trazer o Amazônia Cup Internacional de Jiu-Jitsu para a Arena Mangueirinho. Queremos parabenizar a todos os participantes e a federação organizadora do evento”, disse a secretária.

O evento contou com os atletas das categorias: pré-mirim ao ‘masters’, da faixa branca à preta. A competição valia pontuação para o ranking da entidade. O presidente da FJJP, Ricardo Gomes, ressaltou a importância do Amazônia Cup e do apoio do Governo. “O Amazônia Cup é um evento pensado na natureza, na Amazônia, tivemos um sucesso nas inscrições, mais de dois mil atletas participando, foi um sucesso. Quero agradecer ao Governo do Estado e à Seel por nos disponibilizar esse lindo espaço para esse grande evento Internacional”, disse.

O campeonato marcou a volta aos tatames do atleta da categoria master 1, até 76 kg, faixa branca Fabrício Rodrigues, que falou do sentimento de conquistar a medalha de ouro. “Um sentimento de gratidão. Eu que comecei o jiu-jítsu bem jovem, e por conta das dificuldades de trabalho, acabei parando, em 2022 comecei novamente os treinos, e essa conquista para mim, é para a minha família que me apoia, a minha filha que sempre me acompanha nos treinos e competições”, disse o medalhista.

Texto: Jessé Lima/Ascom Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação