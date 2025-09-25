quinta-feira, setembro 25, 2025
Em coletiva, Hana Ghassan e Rui Costa destacam investimentos de mais de R$1 bilhão para preparar Belém para a COP30

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participaram nesta quarta-feira (24) de uma coletiva em Belém para apresentar o balanço das obras e dos investimentos que estão transformando a capital paraense para receber a COP30  considerada o maior evento climático do mundo.

Durante o evento, realizado no Centro de Economia Criativa do Parque da Cidade, foram divulgados dados expressivos: mais de R$ 1 bilhão já foram aplicados em ações de macrodrenagem e saneamento, com 13 canais revitalizados  11 deles localizados em áreas periféricas da cidade, beneficiando mais de 500 mil moradores.  A vice-governadora ressaltou que a entrega dessas obras representa um legado real: “entregar obras que mudam realidades … demonstra a magnitude dos investimentos” que o Pará está fazendo.

Entre os projetos concluídos está a maior Estação de Tratamento de Esgoto do Estado, a ETE Una, que agora atenderá dez bairros antes desassistidos uma conquista para a saúde pública e qualidade de vida em Belém.

Hana também compartilhou o cronograma de entregas estruturantes que começam na próxima semana. Dentre elas:

Museu das Amazônias

Novo prédio de gastronomia

Parque de Bioeconomia e Inovação

Caixa Cultural

Parque Linear da Doca e da Tamandaré

Ponte do Outeiro

Nova Rua da Marinha

“Iniciaremos um extenso calendário de inaugurações … valorizando áreas do centro histórico da cidade”, afirmou.

O ministro Rui Costa esteve em Outeiro, vistoriando o Porto de Outeiro, que receberá cruzeiros para delegações durante a conferência, e também a Ponte de Outeiro, cuja construção promete reduzir em até 20 minutos o deslocamento até o Parque da Cidade. Ele lembrou que o Governo Federal já destinou R$ 6 bilhões para obras de infraestrutura e saneamento em Belém, gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.

Rui enfatizou que toda a obra é fruto do esforço coletivo de trabalhadores que atuam, muitas vezes, de domingo a domingo: “a COP não seria possível se esses trabalhadores não tivessem trabalhado…”, destacou ele.

Além disso, o prefeito Igor Normando apresentou um plano de mobilidade urbana para o período da COP30, que inclui recesso escolar, rotas especiais de ônibus, linhas dedicadas e reorganização de trânsito com o apoio do Estado tudo para garantir fluidez no deslocamento e conforto para moradores e visitantes.

Imagem: Agência Pará

