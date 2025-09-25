quinta-feira, setembro 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: tufão causa evacuação em massa na China e 17 mortes em Taiwan

Há poucos dias, o fenômeno foi a tempestade mais forte do planeta deste ano. A sua força e intensidade causaram grande destruição nas áreas atingidas.

O supertufão Ragasa causou estragos no sul da China e em Taiwan, forçando quase dois milhões de pessoas a fugirem. Em Taiwan, as inundações resultantes da tempestade deixaram 17 mortos e 17 desaparecidos após o rompimento de uma barragem natural. A tempestade paralisou o centro financeiro de Hong Kong e outras grandes cidades costeiras da China, como Shenzhen e Guangzhou, com ventos de até 168 km/h.

O fenômeno, considerado a tempestade mais forte do planeta neste ano, derrubou árvores, arrancou andaimes e causou inundações. A província chinesa de Guangdong retirou 1,89 milhão de pessoas de áreas de risco.

Desafios climáticos e infraestrutura
Embora a região seja densamente povoada, cidades como Hong Kong possuem infraestrutura sofisticada para lidar com fenômenos climáticos extremos, incluindo uma rede de drenagem de US$ 3,8 bilhões. No entanto, especialistas alertam que as mudanças climáticas estão tornando as tempestades mais imprevisíveis e intensas. O cientista Johnny Chan, do Centro de Pesquisa Colaborativa de Tufões da Ásia-Pacífico, ressaltou que, com o aquecimento global, as tempestades ganham mais energia e que as cidades precisam atualizar constantemente seus códigos de construção para lidar com ventos mais fortes e níveis do mar mais altos.

Nas Filipinas, onde o tufão atingiu a categoria 5, pelo menos sete pescadores morreram e os esforços de limpeza estão em andamento. Outra tempestade, chamada Opong, já se intensifica no país, e a temporada de tufões ainda tem muitos meses pela frente.

 Foto: Dong Wen Transports via AP

Se inscreva no canal:

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Vídeo: Prefeito de Belém, Igor Normando, anuncia prisão por furto de cabos na cidade
Próximo artigo
Em coletiva, Hana Ghassan e Rui Costa destacam investimentos de mais de R$1 bilhão para preparar Belém para a COP30

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,603FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315