Vídeo: Russo se dedica ao cultivo de vegetais gigantes

Um entusiasta da horticultura na Rússia, Alexander Chusov, de 29 anos, tem um hobby incomum: cultivar vegetais gigantes. Seus objetivos incluem uma cebola maior que a cabeça de uma pessoa, uma melancia que pese o mesmo que um adulto e, o mais ambicioso, uma abóbora de quase uma tonelada.

A paixão de Chusov começou há cerca de 10 anos, quando ele decidiu se tornar o primeiro russo a cultivar uma abóbora gigante. Ele explicou que esses vegetais enormes não vêm de sementes comuns, mas sim de sementes com um “pedigree” detalhado.

O processo exige muita dedicação: uma única videira de abóbora pode cobrir 120 metros quadrados e consumir até 1.000 litros de água por dia. Além disso, a planta precisa de proteção contra temperaturas extremas, nutrientes especiais e monitoramento diário para evitar doenças.

Em 2024, Chusov conseguiu cultivar uma abóbora de 817 quilos, mas ele está determinado a ultrapassar a marca de uma tonelada.

Se inscreva no canal: