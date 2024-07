Em comício, Trump classifica Kamala como extrema esquerda

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, realizou nesta quarta-feira (24) seu primeiro comício eleitoral no estado da Carolina do Norte desde que o presidente do país, Joe Biden, anunciou que não vai concorrer à reeleição e declarou apoio a sua vice, Kamala Harris, para o pleito presidencial de novembro.

No evento político, Trump partiu para o ataque contra Kamala, do Partido Democrata, classificando-a como uma candidata de extrema esquerda.

O republicano disse que a vice-presidente é “a força motriz ultraliberal por trás de toda catástrofe de Biden”.

Trump referiu-se à vice-presidente como “Kamala Harris mentirosa” e criticou o trabalho dela na Casa Branca, principalmente no que diz respeito à maneira como lidou com a política migratória dos EUA.

– Portanto, se você quiser um sistema de saúde socialista, uma inflação que destrua o país, a morte da energia americana e uma mentirosa radical de extrema esquerda de San Francisco como sua comandante em chefe, então Kamala Harris é a sua candidata – disse Trump, além de ressaltar que ela também é liberal demais em relação ao aborto.

De acordo com o republicano, Biden era um “falso esquerdista”, mas Kamala é uma “de verdade”.

– Ela é mais de esquerda do que Bernie Sanders (senador socialista e ex-pré-candidato à presidência nas eleições de 2020) – declarou.

De acordo com Trump, a imprensa, com “notícias falsas”, está pintando Kamala como se ela fosse a “salvadora dos EUA”. Ele também brincou ao perguntar se os democratas também a substituirão por Biden se ela não se recuperar nas pesquisas de intenção de voto.

O magnata criticou Biden, que, apesar de não estar concorrendo à reeleição, ainda é presidente, ao dizer que foi o Partido Democrata que o forçou a sair da disputa pela Casa Branca, porque ele estava perdendo para Trump nas pesquisas.

– Agora, se começarmos a vencer (Kamala) nas pesquisas por 10 ou 15 pontos, vocês vão apresentar um terceiro candidato? – questionou.

Trump anunciou que, se vencer a eleição, uma de suas medidas será fechar a fronteira sul e “acabar” com o que chamou de “invasão” de imigrantes ilegais que entraram no país por causa das políticas do Partido Democrata.

– Na Venezuela, a criminalidade caiu 72% porque eles estão enviando todos os seus criminosos para os Estados Unidos – alegou, além de afirmar que, se o Partido Democrata vencer, será mais seguro fazer um comício no país sul-americano do que na Carolina do Norte.

*Com informações EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/DAVID JENSEN