Ministério Público e cooperativa realizam ação pelo Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração sexual infantojuvenil

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 1° e 3° Promotorias de Justiça da Infância realizou uma menção ao Maio Laranja, no último domingo,(18), na praça da República em Belém para conscientizar a sociedade sobre a importância de prevenir, identificar e denunciar casos de abuso e exploração sexual infantojuvenil.

Outras ação similar vai acontecer na manhã desta sexta-feira(23) no auditório do Centro de Estudos e Aperfeicoamento Funcional (CEAF) do Ministério Público. Todas as ações contam com o apoio da cooperativa Sicoob Coimppa.

Foto: Ministério Público do Estado do Pará.