Entre janeiro e julho de 2024, Pará reduz em 67% crimes de roubo

Os contínuos investimentos em aquisição de equipamentos e aumento e qualificação do efetivo, além da presença policial permanente nas ruas, resultaram em mais uma queda no índice de criminalidade no Pará. De acordo com os dados apresentados pela Secretaria-adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o Pará reduziu em 67% os crimes de roubo, entre janeiro e julho de 2024, no comparativo ao mesmo período de 2018. O levantamento aponta ainda que julho deste ano está em primeiro lugar na linha histórica deste mês, desde 2010.

De acordo com a análise da Siac, divulgada nesta sexta-feira (09), o Pará registra 21.807 roubos nos sete primeiros meses deste ano – menos 43.878 registros em relação ao mesmo período de 2018, que computou 65.685 roubos. Em comparação ao ano passado, quando foram registrados 26.171 casos, a redução é de 17%.

Impacto positivo – Os bons resultados, ressalta o titular da Segup, Ualame Machado, são reflexos das estratégias adotadas pelo governo do Estado e do trabalho executado pelas forças de segurança. “O índice de roubo é um importante indicador que acompanhamos na segurança pública, e o bom resultado que estamos apresentado demonstra o trabalho sério que realizamos ao longo de 2024. Somente este ano acumulados importantes reduções mês a mês. Estes números demonstram um impacto positivo no combate à criminalidade. Parabéns aos órgãos envolvidos pela eficácia”, reitera.

O secretário destaca o resultado que o Sistema de Segurança conseguiu em julho de 2024, quando foi realizada a Operação Verão. Com 2.489 ocorrências de roubo, julho deste ano registrou redução de 31,13% em relação a julho de 2023, com 3.614 ocorrências. Em comparação a 2022, a redução chega a 45,57%, e chega a 72,01% no comparativo a julho de 2018.

“Caminhamos para a conclusão de um ano com bons resultados em relação a anos anteriores, com grandes reduções. Os dados oferecem lisura para nosso trabalho. A redução é fruto dos investimentos contínuos do governo do Estado, por meio da entrega de equipamentos para os efetivos e ações integradas dos órgãos do Sistema de Segurança Pública”, acrescenta Ualame Machado.

Queda na Região Metropolitana – Julho de 2024 contabilizou, na Região Metropolitana de Belém (RMB), 1.481 roubos, uma redução de 34,29% em relação ao mesmo período de 2023, quando houve 2.254 casos. Se comparado a julho de 2018, com 4.023 roubos, a redução é ampliada para 73,09%. Se considerar apenas a capital, julho de 2024 atingiu 67,16% de redução, em relação ao mesmo mês de 2018, e 15,70% em comparação a julho do ano passado.

No acumulado entre janeiro e julho, a RMB registrou 13.486 roubos neste ano, uma redução de 67% em comparação ao mesmo período de 2018, que registrou 40.942 casos. Em relação ao período do ano passado, quando houve 16.555 ocorrências, a redução alcança 19%.

Retrospecto de 2023 – Em julho deste ano, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou a 18ª edição do Anuário Brasileiro, contendo bons resultados nos índices de roubo em relação a 2023. O estudo indicou que, em relação a 2022, o Pará alcançou a terceira posição em variação de números absolutos, atrás apenas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente primeiro e segundo no ranking.

De janeiro a dezembro de 2023 foram computados 44.400 roubos, sendo 10.434 a menos do registrado no mesmo período de 2022, que teve 54.834 ocorrências. Na variação em porcentagem, o Pará ficou em sétimo lugar, com 19% de redução.

Fonte: Agência Pará/Foto: Carlos Tavaeres/Ag Pará