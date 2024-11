Equatorial Pará incentiva a reciclagem de óleo de cozinha com o projeto E+ Reciclagem

Além do óleo de cozinha, clientes podem trocar outros resíduos recicláveis como papel, plástico, metal e eletrônicos com placa por descontos na conta de energia.

O óleo de cozinha descartado de forma inadequada pode causar sérios danos ao meio ambiente, contaminando rios e solos. Para evitar esse impacto, a Equatorial Pará, através do programa E+ Reciclagem, disponibiliza postos de coleta para o descarte correto do óleo de cozinha usado em Belém.

Com a conta de energia em mãos, o consumidor pode trocar, nesses locais, além do óleo de cozinha, resíduos recicláveis como papel, plástico, metal e eletrônicos com placa. Esses materiais são pesados, e o quantitativo gera um bônus que pode ser utilizado na fatura de energia do cliente ou doado para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos. Para isso, basta apresentar o número da conta contrato da instituição.

Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, reforça a importância do E+ Reciclagem e da doação do óleo de cozinha.

“Ao doar óleo de cozinha usado ou outros resíduos recicláveis, o consumidor não só descarta esses materiais de forma correta, mas também ajuda a preservar o meio ambiente”, pontua Pricila.

Confira os endereços dos postos E+ Reciclagem:

Belém

Sede Equatorial Belém

Av. Augusto Montenegro, Km 8,5

Bairro: Coqueiro

Horário de atendimento: segunda a sexta das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, sábado das 8h às 12h.

Praça Benedito Monteiro

Bardo de Igarapé Miri, esquina com a travessa Ezeriel Mônico de Matos

Bairro: Guamá

Horário de atendimento: segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h, sábado das 8h às 12h.

Assaí Atacadista

Rodovia Mário Covas, N° 69

Bairro: Coqueiro

Horário de atendimento: segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h, sábado das 8h às 12h.

Parque Shopping, piso do estacionamento

Avenida Augusto Montenegro, N° 4300

Bairro: Parque Verde

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 10h às 13h e das 14h às 19h, sábado das 10h às 14h.

Ananindeua

Assai BR, estacionamento

Rodovia BR-316

Bairro: Centro

Horário de atendimento: segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h, sábado das 8h às 12h.

Santarém

Estacionamento do Mercadão 2000

Avenida Tapajós, entre a travessa Frei Ambrósio e Professor Carvalho.

Horário de atendimento: segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h, sábado das 8h às 12h.

Altamira

Estacionamento do Camelódromo

Av. João Rodrigues

Bairro: Esplanada do Xingu

Horário de atendimento: segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h, sábado das 8h às 12h.

Castanhal

Praça do Estrela

Tv. Quintino Bocaiuva

Bairro: Estrela

Horário de atendimento: segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h, sábado das 8h às 12h.