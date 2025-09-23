Autocelebração é destaque em novo filme de Brutal Fruit com Taís Araujo

Primeira campanha da marca no Brasil se desdobra em Vale Tudo e convida mulheres a reconhecerem as próprias conquistas, transformando a autocelebração em gesto diário

Brindar às conquistas de outras pessoas costuma ser fácil, seja nos pequenos ou grandes momentos. Mas quando se trata de reconhecer as próprias vitórias, esse olhar costuma demorar mais para chegar — será que sabemos comemorar com a mesma intensidade? A autocelebração ainda é um tabu para muitas mulheres e é justamente esse comportamento que começa a ser colocado em pauta.

Essa reflexão parte de um dado do LinkedIn Gender Insights Report 2021 e que pode ser observado até hoje: mulheres tendem a valorizar mais as conquistas alheias do que as suas próprias. É como se a capacidade de reconhecer o outro é natural, enquanto o olhar generoso para si ainda precisasse de permissão. E isso vai desde os marcos grandes até os pequenos orgulhos do dia a dia.

A percepção guiou a nova campanha da marca de spritzer da Ambev, Brutal Fruit, protagonizada pela atriz Taís Araujo e as influenciadoras e empreendedoras Dani Junco e Ana Fontes. No filme, elas assistem a depoimentos de mulheres interpretados por atrizes, o que elas não esperam é perceber, aos poucos, que aquelas falas espelham suas próprias vivências. A virada acontece ali: quando se reconhecem nas histórias e percebem que, mesmo com trajetórias tão potentes, quase não se celebram. Assista aqui.

A atriz Taís Araujo, que também estreia como embaixadora de Brutal Fruit no Brasil, conta que aprendeu com a mãe a festejar suas vitórias. E, dessa mesma maneira, ela ensina a quem está ao seu redor a potência que é comemorar as conquistas. “Entendi desde pequena a importância de brindar esses momentos. Minha família trata isso como um ritual”, conta a atriz.

A ideia é simples, mas poderosa: que tal transformar o brinde em um ritual de valorização pessoal? Um gesto simbólico para marcar momentos que merecem ser lembrados — mesmo que discretos, mesmo que só por você.

Integração em Vale Tudo

O lançamento da campanha ganha ainda mais força ao estrear também no horário nobre da TV. No capítulo da novela Vale Tudo que foi ao ar na última terça (9/9), a personagem Raquel (interpretada por Taís Araujo) brinda com Brutal Fruit para marcar um momento de conquista pessoal. A cena se conecta de forma natural ao conceito de autocelebração e amplia essa mensagem em um dos espaços mais prestigiados da cultura pop nacional. Logo após a exibição, o intervalo da novela trouxe um trecho de 30 segundos do filme, de pouco mais de 2 minutos, que estreou hoje nas redes sociais.

A estratégia reforça a chegada da primeira campanha de Brutal Fruit produzida no Brasil, ampliando sua presença para além do digital.

Uma bebida feita para celebrar

O mercado de bebidas prontas tem apresentado crescimento global e se consolidado como uma escolha cada vez mais comum entre os consumidores. Dentro desse segmento, os spritzers se destacam por permitir diferentes combinações de sabores e propostas de consumo. Com 20 anos de história, Brutal Fruit Spritzer chegou ao Brasil em 2023 com proposta premium, combinando praticidade e um toque de sofisticação.