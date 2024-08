Equipe da Base Fluvial, no Marajó, faz apreensões e prende dois homens no Rio Tajapuru

Mais uma ação integrada dos policiais que atuam na Base Fluvial “Antônio Lemos” em Breves, no Arquipélago do Marajó, resultou neste sábado (10) na apreensão de drogas, armas de fogo, tartarugas, uma balsa conduzida por dois empurradores denominados “Caio Manaus” e “Madri Manaus”, e na prisão de dois homens, no Rio Tajapuru.

O flagrante ocorreu durante inspeção a uma balsa que saiu de Manaus (Amazonas) com destino a Belém, no momento em que trafegava pelo Estreito de Breves. No momento da averiguação, no porão do empurrador foram encontradas 14 tartarugas-da-amazônia, com irregularidade na origem e no transporte. No alojamento da embarcação também foram encontradas duas armas de fogo – uma espingarda calibre.12 e uma calibre.20 -, 30 munições e duas porções de entorpecente. Com o auxílio do cão farejador Jay-Z foram localizados também 8,520 quilos de drogas.

“Essa é a segunda ação somente essta semana, que resulta em apreensões e prisões pela equipe que atua na Base Fluvial, o que demonstra a assertividade na estratégia e ações desenvolvidas na região do Marajó. Nós seguimos com equipes atuando 24 horas, para que os crimes reduzam, cada vez, na região”, informou Ualame Machado, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.

Perícia – Diante das irregularidades constatadas, os dois homens, um de 26 e outro de 38 anos, responsáveis pelas armas, drogas e as tartarugas, foram conduzidos, com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos cabíveis. A embarcação está sendo escoltada para Belém, a fim de ser periciada por uma equipe especializada.

“Após todos os procedimentos realizados pela equipe policial e encaminhamento das drogas, armas e dos dois homens presos, as tartarugas apreendidas foram avaliadas por uma agente do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), e depois de serem consideradas saudáveis e aptas para soltura, o procedimento foi realizado nas águas do Rio Tajapuru, concluindo mais uma ação com êxito”, explicou o diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, coronel PM José Vilhena.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação