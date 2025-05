MPPA abre cadastro reserva para estágio de nível superior com bolsa de R$ 1.200

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) publicou o Edital nº 01/2025, que abre inscrições para formação de Cadastro Reserva Excepcional de estágio de nível superior. As inscrições vão de 15 a 30 de maio e devem ser feitas exclusivamente pelo portal oficial do MPPA (www.mppa.mp.br), na aba “Transparência”.

A seleção contempla estudantes dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil e Serviço Social, com atuação em promotorias de diversas regiões do estado, como Belém, Baixo Amazonas, Marajó, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Tocantins.

Podem se inscrever alunos dos três últimos anos ou semestres equivalentes, matriculados em instituições conveniadas ao MPPA e com média geral mínima de 7,0. O estágio terá carga de 20 horas semanais, com bolsa mensal de R$ 1.200 e auxílio-transporte de R$ 8 por dia de comparecimento presencial.

A seleção será feita por análise de currículo, histórico escolar e entrevista. Candidatos PcDs devem apresentar laudo médico conforme edital.

Imagem: Reprodução