Panair, Varig, Cruzeiro do Sul, Vasp, Transbrasil, Paraense e TABA fizeram história nos céus do Brasil. Algumas desapareceram em meio a crises financeiras, outras foram incorporadas por concorrentes e houve até uma companhia atingida diretamente por decisões da ditadura militar. O que aconteceu com essas empresas? Por que um país de dimensões continentais perdeu tantas marcas tradicionais? E o que esperar do futuro da aviação brasileira?

Por ROBERTO BARBOSA e NAZARÉ SARMENTO, especial para o portal do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ

A história da aviação comercial brasileira é marcada por pioneirismo, grandes investimentos, conquistas internacionais, disputas empresariais e, principalmente, crises que mudaram completamente o mapa do transporte aéreo nacional. Durante décadas, viajar de avião significava encontrar empresas que construíram uma identidade própria, com serviços diferenciados, equipes numerosas, tradição operacional e marcas que conquistaram reconhecimento dentro e fora do Brasil.

Entre elas, uma se destacou particularmente: a Viação Aérea Rio-Grandense, a inesquecível VARIG, que chegou a figurar entre as companhias aéreas de maior projeção e prestígio internacional.

Mas a Varig não foi a única protagonista dessa história. Panair do Brasil, Cruzeiro do Sul, Vasp, Transbrasil, Paraense Transportes Aéreos e TABA também tiveram participação importante na construção da aviação brasileira.

O desaparecimento dessas empresas, entretanto, não pode ser explicado por uma única razão. Houve interferência política, endividamento, erros administrativos, dificuldades econômicas, concorrência, mudanças no mercado e uma estrutura de custos particularmente pesada para um setor que depende de investimentos permanentes.

A pergunta que permanece é: como tantas empresas tradicionais chegaram ao fim?

Panair do Brasil: um capítulo marcado pela ditadura

A história da Panair do Brasil é um dos episódios mais controversos da aviação nacional.

Criada em 1929, inicialmente como NYRBA do Brasil, a companhia passou a integrar o grupo Pan American Airways e construiu uma importante rede de ligações nacionais e internacionais. Posteriormente, o controle passou para empresários brasileiros, entre eles Mário Wallace Simonsen e Celso da Rocha Miranda.

Em 10 de fevereiro de 1965, durante o governo do marechal Castelo Branco, a empresa teve suas autorizações para voar suspensas por determinação das autoridades militares.

O episódio ocorreu em um contexto de perseguição política a empresários considerados próximos de setores contrários ao regime. A Panair foi acusada de enfrentar uma situação financeira insustentável, mas seus controladores contestaram a justificativa e sustentaram que a companhia tinha condições de continuar funcionando.

O fechamento teve consequências imediatas: suas rotas internacionais foram transferidas para a Varig, enquanto parte das operações domésticas passou para a Cruzeiro do Sul.

O caso foi particularmente grave porque a empresa perdeu praticamente da noite para o dia o direito de exercer sua atividade principal.

Décadas depois, o Estado brasileiro reconheceu a perseguição política sofrida pelos antigos controladores. A Comissão de Anistia também aprovou medidas de reparação e um pedido formal de desculpas.

Portanto, a Panair precisa ser analisada de maneira diferente das demais companhias que desapareceram por dificuldades empresariais e financeiras.

Varig: a estrela que brilhou nos cinco continentes

Fundada em 7 de maio de 1927, a Varig começou suas atividades com uma pequena operação regional no Rio Grande do Sul. Ao longo das décadas seguintes, transformou-se em uma das mais importantes empresas aéreas da América Latina.

A companhia conquistou reconhecimento internacional, operou aeronaves de grande porte e estabeleceu ligações com importantes centros econômicos da Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia e outras regiões.

Sua imagem estava associada à qualidade do atendimento, à apresentação dos funcionários, ao serviço de bordo e à organização operacional.

A marca também ficou conhecida pela formação de profissionais e pela cultura empresarial construída ao longo de gerações.

A expansão foi acompanhada por aquisições importantes, como a Real Aerovias e, posteriormente, a Cruzeiro do Sul, além da incorporação da Rio-Sul e da Nordeste.

Entretanto, por trás da imagem de excelência, havia problemas estruturais que foram se acumulando.

O QUE LEVOU A VARIG À CRISE?

Um dos fatores importantes foi o congelamento das tarifas aéreas durante os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990.

Enquanto os preços das passagens sofriam restrições, despesas com combustíveis, manutenção, peças, contratos de arrendamento de aeronaves e outros serviços continuavam pressionando os resultados.

A empresa também carregava uma estrutura administrativa e trabalhista bastante complexa, além de compromissos previdenciários relacionados ao fundo Aerus.

A situação piorou com a abertura do mercado internacional à concorrência, a expansão da TAM e a entrada da Gol, em 2001, que introduziu um modelo de operação mais enxuto e tarifas mais competitivas.

Outro golpe veio depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, que provocaram uma crise internacional no transporte aéreo.

A Varig perdeu mercado, acumulou dívidas e enfrentou dificuldades para manter aeronaves, rotas e compromissos com fornecedores.

Em junho de 2005, entrou com pedido de recuperação judicial. Suas dívidas chegaram a aproximadamente R$ 7 bilhões.

Em 2006, a unidade operacional foi vendida judicialmente. A operação passou pela VarigLog e chegou à Gol, que anunciou a aquisição da VRG Linhas Aéreas em março de 2007.

É importante esclarecer que a Gol não comprou simplesmente toda a antiga Varig, com suas dívidas e obrigações. O processo envolveu a aquisição da unidade operacional reorganizada, enquanto a antiga companhia permaneceu com passivos expressivos.

Em agosto de 2010, a Justiça decretou a falência da antiga Varig, que ainda operava sob a denominação Flex.

A marca Varig, por sua vez, acabou perdendo espaço até desaparecer da operação comercial da Gol.

Foi o encerramento de uma das mais importantes histórias empresariais do transporte aéreo brasileiro.

Cruzeiro do sul: a incorporação que mudou o mercado

A Cruzeiro do Sul também ocupa lugar importante nessa trajetória. Sua origem remonta a 1927, quando surgiu como Syndicato Condor, empresa ligada à aviação alemã.

Com a Segunda Guerra Mundial, passou a adotar o nome Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul.

Durante muitos anos, manteve uma expressiva rede de voos nacionais e internacionais, chegando a atender importantes cidades brasileiras e destinos no exterior.

Sua dificuldade começou a se acentuar diante das transformações do mercado, da necessidade de renovar a frota e da crescente concentração empresarial.

Em 1975, a Fundação Ruben Berta, controladora da Varig, adquiriu a Cruzeiro do Sul.

A operação permitiu à Varig ampliar sua presença no mercado nacional e consolidar sua posição entre as principais empresas brasileiras.

A marca Cruzeiro continuou aparecendo nas operações durante anos, mas foi gradualmente incorporada à estrutura da Varig, até desaparecer definitivamente em 1993.

Nesse caso, não houve uma falência convencional: ocorreu uma aquisição seguida de absorção operacional.

Vasp: expansão, privatização e uma crise que não teve volta

Fundada em 1933, a Viação Aérea São Paulo (Vasp) começou como uma companhia regional e cresceu até se tornar uma das grandes empresas da aviação brasileira.

Estatizada pelo governo paulista em 1935, foi posteriormente privatizada em 1990, quando passou ao controle do empresário Wagner Canhedo.

A partir daí, a empresa iniciou um período de expansão, com investimentos na frota e abertura de rotas internacionais.

Chegou a voar para destinos nos Estados Unidos, Europa e Ásia, além de disputar espaço com Varig e Transbrasil no mercado doméstico.

O problema foi que o crescimento não veio acompanhado de uma estrutura financeira suficientemente sólida.

A compra de empresas no exterior, a expansão das operações, a dificuldade de renovar a frota e a acumulação de dívidas contribuíram para o agravamento da situação.

A Vasp também sofreu com o congelamento de tarifas, as variações cambiais e a entrada de concorrentes que trabalhavam com estruturas de custos menores.

A utilização de aeronaves antigas tornou-se outro problema. Os custos de manutenção aumentaram, enquanto dificuldades de pagamento comprometiam a regularidade das operações.

Em 2005, a empresa deixou de voar depois que sua autorização operacional foi cassada.

Em setembro de 2008, a Justiça decretou sua falência, após o fracasso do processo de recuperação judicial.

O passivo acumulado era estimado em aproximadamente R$ 3,5 bilhões na ocasião, segundo informações divulgadas durante o processo.

A Vasp foi um exemplo de como uma companhia tradicional pode perder competitividade quando decisões de expansão, endividamento e dificuldades operacionais se combinam.

Transbrasil: quando faltou dinheiro até para abastecer os aviões

A Transbrasil nasceu em 1955, inicialmente com o nome de Sadia Transportes Aéreos, criada pelo empresário Omar Fontana.

A companhia começou transportando cargas e produtos da indústria frigorífica, mas rapidamente ampliou suas atividades para o transporte de passageiros.

Em 1973, adotou definitivamente o nome Transbrasil e passou a disputar o mercado com as grandes empresas nacionais.

Sua identidade visual colorida tornou-se uma das mais reconhecidas da aviação brasileira.

A companhia também investiu em voos internacionais, chegando a operar ligações para os Estados Unidos e a Europa.

Mas essa expansão revelou um problema importante: os voos internacionais não apresentavam rentabilidade suficiente para sustentar os custos envolvidos.

Uma avaliação contratada junto à consultoria Speedwing, ligada à British Airways, identificou problemas na organização das rotas, excesso de escalas e falta de conexões eficientes.

A desvalorização do real em janeiro de 1999 agravou a situação. Como boa parte das despesas da companhia estava vinculada ao dólar, o impacto cambial foi muito significativo.

A empresa já enfrentava dificuldades financeiras e perdeu capacidade de negociação com fornecedores.

O desfecho aconteceu em 3 de dezembro de 2001.

Naquele dia, fornecedores de combustível deixaram de abastecer as aeronaves por causa de dívidas acumuladas. Sem combustível, a companhia precisou suspender suas operações.

A falência foi decretada em 2002.

A Transbrasil deixou dívidas superiores a R$ 900 milhões, além de passageiros prejudicados e funcionários com salários e direitos pendentes.

Seu desaparecimento foi consequência de uma combinação de expansão mal dimensionada, dificuldades financeiras, exposição cambial e incapacidade de manter o abastecimento das aeronaves.

Paraense Transportes Aéreos: a história que também pertence ao Pará

Para os paraenses, a história da aviação nacional tem um capítulo especial: a Paraense Transportes Aéreos.

Fundada em 22 de fevereiro de 1952, em Belém, a empresa representou uma importante iniciativa regional em uma época na qual a aviação era fundamental para integrar localidades distantes da Amazônia.

A companhia começou utilizando aeronaves Catalina e posteriormente incorporou os Curtiss C-46, ampliando sua capacidade de transporte e sua presença em diferentes regiões brasileiras.

Em 1967, recebeu aeronaves Fairchild Hiller FH-227B, conhecidas como Hirondelle.

Entretanto, sua trajetória foi marcada por dificuldades operacionais e problemas de segurança, além de uma estrutura financeira que enfrentava limitações.

Os acidentes envolvendo aeronaves da empresa contribuíram para aumentar as preocupações das autoridades aeronáuticas.

Em 1970, a companhia chegou a uma situação crítica.

Um registro dos Anais do Senado Federal daquele ano é particularmente revelador: parlamentares manifestaram preocupação com a situação da empresa e pediram providências ao governo para evitar seu fechamento.

O documento mencionava aproximadamente 800 empregados, com milhares de dependentes ameaçados pela crise.

A empresa encerrou suas atividades em 29 de maio de 1970. Suas rotas e aeronaves acabaram repassadas à Varig.

A Paraense, portanto, não desapareceu simplesmente por uma decisão comercial de seus proprietários. Sua trajetória também foi marcada por dificuldades operacionais, acidentes e uma crise que mobilizou representantes políticos da região.

Para a Amazônia, seu desaparecimento representou a perda de uma empresa que havia nascido justamente para enfrentar as dificuldades de deslocamento em um território de enormes distâncias e infraestrutura limitada.

Taba: uma empresa que enfrentou as dimensões da Amazônia

Outra companhia que merece atenção especial é a TABA — Transportes Aéreos da Bacia Amazônica.

Sua história tem uma relação direta com as dificuldades de integração regional.

A empresa foi reorganizada em 1975, dentro do Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional (SITAR), criado pelo governo federal para estimular o atendimento de localidades que não apresentavam demanda suficiente para atrair as grandes companhias.

A TABA passou a atender cidades da Amazônia, região onde as distâncias, a ausência de estradas e as condições geográficas tornam o transporte aéreo particularmente importante.

Durante seu período de expansão, chegou a atender aproximadamente 34 localidades e operou aeronaves Embraer Bandeirante, Fairchild FH-227 e, posteriormente, Dash 8.

O problema começou quando a companhia passou a tentar ampliar sua atuação para mercados e rotas que exigiam equipamentos mais caros e uma estrutura operacional mais complexa.

A incorporação de diferentes modelos de aeronaves aumentou a necessidade de manutenção, treinamento, peças de reposição e contratos de arrendamento.

A empresa também enfrentou dificuldades para pagar fornecedores e manter sua frota em condições de operação.

Em 1994, a situação financeira já era bastante delicada. Aeronaves arrendadas começaram a ser devolvidas, enquanto a frota operacional diminuía.

A companhia tentou novas estratégias, inclusive operações com Fokker 100 e parcerias para voos com aeronaves maiores.

Mas as iniciativas não foram suficientes para reverter a situação.

Em março de 1999, a TABA encerrou suas operações.

Sua história demonstra uma dificuldade que permanece atual: manter serviços aéreos regulares em regiões de baixa densidade populacional, onde a importância social da rota nem sempre corresponde à sua rentabilidade comercial.

Por que é tão difícil manter uma companhia aérea no Brasil?

As histórias dessas empresas ajudam a compreender um problema que atravessa gerações: a aviação comercial é uma atividade de custos elevados, investimentos permanentes e margens financeiras bastante sensíveis às oscilações econômicas.

Uma companhia aérea pode vender milhares de passagens e, ainda assim, enfrentar prejuízos.

Isso acontece porque manter uma aeronave no ar envolve despesas que vão muito além do combustível.

Entre os principais fatores estão:

1. Combustível de aviação

O querosene de aviação (QAV) representa uma das maiores despesas das empresas. Seu preço sofre influência do mercado internacional de petróleo, da cotação do dólar e da política de preços praticada no Brasil.

2. Manutenção e renovação da frota

A manutenção de aeronaves exige peças certificadas, profissionais especializados, equipamentos e procedimentos rigorosos. Quanto mais antiga a frota, maiores podem ser os custos de manutenção.

3. Dólar e arrendamento de aeronaves

Muitas empresas utilizam aviões arrendados de companhias internacionais. Os contratos, assim como seguros e boa parte dos componentes, estão vinculados ao dólar.

4. Infraestrutura aeroportuária

Tarifas de pouso, permanência, utilização de terminais, serviços de navegação aérea e outros encargos também pesam no orçamento.

5. Folha de pagamento e estrutura administrativa

Pilotos, copilotos, comissários, mecânicos, engenheiros, equipes de solo e profissionais administrativos representam uma estrutura permanente de despesas.

6. Concorrência e ocupação dos voos

Uma aeronave precisa transportar passageiros suficientes para cobrir seus custos. Voar com muitos assentos vazios pode transformar uma rota aparentemente promissora em uma operação deficitária.

O relatório de gestão da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) referente a 2025 oferece uma dimensão desse problema: entre 50% e 60% dos custos do setor são dolarizados, enquanto o combustível representa aproximadamente 30% das despesas operacionais.

São números que ajudam a explicar por que a desvalorização do real pode provocar dificuldades tão grandes para as companhias brasileiras.

O que mudou na aviação brasileira?

A partir dos anos 1990, o mercado passou por uma transformação importante.

O modelo de competição controlada, no qual o governo exercia influência significativa sobre tarifas, rotas e estrutura das empresas, começou a dar lugar a uma política de maior liberdade comercial.

A abertura permitiu a entrada de novos concorrentes, estimulou a competição e modificou a maneira de administrar as companhias.

Foi nesse ambiente que cresceram empresas como TAM e Gol.

A TAM, posteriormente integrada à chilena LAN, deu origem à LATAM Airlines. A Gol consolidou um modelo operacional baseado na simplificação de processos e no controle de custos.

Mais tarde, a Azul entrou no mercado, ampliando a concorrência e criando uma rede de conexões que alcançou cidades menores.

O consumidor passou a encontrar mais opções de voos e diferentes faixas de preços.

Entretanto, a transformação também trouxe consequências: a concentração do mercado em poucos grandes grupos e o desaparecimento de diversas marcas tradicionais.

A aviação brasileira em 2026: quem sobreviveu?

Atualmente, o mercado brasileiro de transporte aéreo regular de passageiros tem como principais protagonistas três grandes grupos: LATAM, Gol e Azul.

Cada um apresenta características operacionais próprias.

LATAM: possui ampla presença nacional e internacional, com conexões para importantes mercados da América do Sul, América do Norte e Europa.

possui ampla presença nacional e internacional, com conexões para importantes mercados da América do Sul, América do Norte e Europa. Gol: concentra sua atuação no transporte de passageiros, com uma operação baseada principalmente em aeronaves Boeing 737 e integração com sua estrutura internacional.

concentra sua atuação no transporte de passageiros, com uma operação baseada principalmente em aeronaves Boeing 737 e integração com sua estrutura internacional. Azul: construiu uma rede com forte presença regional, utilizando aeronaves de diferentes capacidades e conectando cidades que historicamente tinham poucas alternativas de transporte aéreo.

Há outras empresas e operadores especializados, inclusive na aviação regional e de cargas, mas essas três concentram grande parte do mercado de passageiros.

O SETOR CONTINUA CRESCENDO

Dados divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos, com base nas informações da ANAC, mostram que o Brasil transportou 88,6 milhões de passageiros entre janeiro e agosto de 2026, crescimento de 4,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Desse total, 68 milhões viajaram em voos domésticos e 20,6 milhões em voos internacionais.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), em seu levantamento atualizado até outubro de 2026, contabilizou 110,8 milhões de passageiros transportados nos mercados doméstico e internacional, crescimento de 3,9% sobre o mesmo período de 2025.

Os números demonstram que existe demanda e espaço para a expansão do transporte aéreo brasileiro.

Azul, Gol e Latam: o futuro também depende da saúde financeira

Apesar do crescimento da movimentação de passageiros, o setor continua enfrentando dificuldades.

Um exemplo recente é a Azul, que passou por um processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos, utilizando o mecanismo conhecido como Chapter 11.

A empresa conseguiu sair desse processo no início de 2026, mas continua enfrentando pressão sobre seus custos.

Em 20 de outubro de 2026, a Reuters publicou uma entrevista com o diretor financeiro da companhia, Antonio Carlos Garcia, na qual ele afirmou que a recuperação poderia demorar mais do que o inicialmente previsto.

A pressão dos preços do combustível foi apontada como um dos principais obstáculos.

A companhia também trabalha com uma estratégia de crescimento cauteloso, prevendo encerrar 2026 com capacidade aproximadamente 5% inferior à do ano anterior.

O episódio demonstra que nem mesmo empresas com operações modernas e redes comerciais consolidadas estão livres dos problemas que atingiram suas antecessoras.

Governo anuncia bilhões para socorrer o setor

Diante das dificuldades financeiras e dos elevados custos operacionais, o governo federal anunciou, em junho de 2026, medidas de financiamento para as companhias aéreas.

O pacote prevê acesso a R$ 13,56 bilhões em recursos estruturados com participação do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC).

Uma das modalidades contempla R$ 8 bilhões em capital de giro, com possibilidade de acesso a até R$ 2,5 bilhões por empresa para Gol, LATAM e Azul. A companhia Abaeté também foi incluída, com limite de R$ 80 milhões.

As condições anunciadas incluem prazo de pagamento de até 60 meses, juros de 4% ao ano e possibilidade de carência de até 12 meses.

A iniciativa procura reduzir os efeitos da pressão dos custos operacionais, especialmente do querosene de aviação, e ajudar a preservar a conectividade aérea nacional.

É importante observar que o anúncio de disponibilidade de crédito não significa que todos os recursos já tenham sido contratados ou liberados pelas empresas.

E a qualidade do serviço? A Varig ainda é uma referência

Há uma questão que merece reflexão: a aviação brasileira melhorou em quantidade de passageiros transportados, eficiência operacional e acesso a diferentes destinos. Mas isso significa que alcançou o mesmo padrão de excelência que marcou a Varig em seus melhores anos?

Não necessariamente.

A comparação precisa considerar que são épocas e modelos de negócio diferentes.

A Varig construiu uma reputação internacional baseada em atendimento, serviço de bordo, formação de profissionais, conforto e uma identidade empresarial muito forte.

As companhias atuais trabalham em um mercado mais competitivo, com pressão por tarifas menores, maior utilização das aeronaves e controle rigoroso das despesas.

O modelo de negócios mudou.

A prioridade comercial passou a ser a eficiência, a produtividade e a rentabilidade, enquanto determinados serviços que antigamente estavam incluídos no padrão de atendimento passaram a ser oferecidos de maneira diferenciada ou cobrados separadamente.

Isso não significa que as empresas atuais não tenham profissionais qualificados ou padrões internacionais de segurança e operação. LATAM, Gol e Azul possuem estruturas modernas e atuam em um mercado regulado por exigências técnicas rigorosas.

Mas a experiência de viagem não é exatamente a mesma.

A saudade da Varig não está apenas nos aviões ou nas rotas internacionais. Está também na percepção de uma companhia que transformou o atendimento ao passageiro em parte importante de sua identidade.

É uma diferença que vai além da quantidade de aeronaves ou dos destinos atendidos.

O futuro da aviação: mais passageiros, mas também mais desafios

O Brasil tem características que favorecem o crescimento da aviação comercial.

É um país continental, com regiões onde as distâncias são enormes e o transporte aéreo representa uma alternativa indispensável.

Na Amazônia, essa realidade é ainda mais evidente.

Em localidades do Pará, Amazonas, Acre, Roraima e Amapá, os aviões desempenham um papel que vai muito além do turismo e das viagens de negócios. São instrumentos de integração territorial, acesso à saúde, educação, abastecimento e desenvolvimento econômico.

O desafio é fazer com que essas operações sejam economicamente sustentáveis.

Entre as perspectivas para os próximos anos estão:

Renovação das frotas e incorporação de aeronaves mais eficientes.

Ampliação da conectividade regional.

Modernização de aeroportos e terminais.

Maior utilização de tecnologias para reduzir custos operacionais.

Expansão dos voos internacionais.

Desenvolvimento de combustíveis sustentáveis para a aviação.

Criação de condições econômicas que estimulem a concorrência e a entrada de novos operadores.

O programa AmpliAR, do governo federal, também integra essa estratégia de modernização de aeroportos regionais, inclusive na Amazônia Legal.

Entretanto, o crescimento dependerá de investimentos, estabilidade econômica, condições adequadas de financiamento e políticas que considerem as particularidades de cada região.

Uma história que não pode ser esquecida

A aviação brasileira perdeu empresas que ajudaram a construir sua história. Algumas desapareceram por decisões políticas, outras por dificuldades financeiras, erros administrativos, expansão mal planejada ou incapacidade de acompanhar as transformações do mercado.

A Panair foi vítima de um episódio de perseguição política. A Cruzeiro do Sul acabou incorporada. A Paraense e a TABA enfrentaram as dificuldades específicas da aviação regional amazônica. Vasp e Transbrasil não conseguiram superar suas crises financeiras. A Varig, apesar de sua dimensão internacional e tradição, também não resistiu à combinação de problemas estruturais, endividamento e mudanças de mercado.

O desaparecimento dessas marcas representa mais do que o encerramento de empresas. Significa também a perda de parte da memória empresarial, profissional e tecnológica do Brasil.

Hoje, a aviação transporta mais passageiros e dispõe de recursos tecnológicos que seriam inimagináveis na época dos primeiros voos da Panair e da Varig.

Mas permanece uma pergunta importante: será que o Brasil conseguirá construir companhias aéreas financeiramente sólidas, capazes de oferecer serviços de excelência, ampliar a integração nacional e recuperar o prestígio internacional que um dia teve com a estrela dourada da Varig?

A resposta dependerá das escolhas empresariais, das condições econômicas e das políticas públicas para o setor.

Uma coisa é certa: a história da aviação brasileira demonstra que crescer não basta. É preciso saber administrar, planejar, investir e, sobretudo, compreender que transportar passageiros é uma atividade que exige responsabilidade, eficiência e respeito ao consumidor.

Imagens: reprodução